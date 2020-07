ATX zum Start etwas höher -- DAX beginnt Handel kaum verändert -- Asiatische Indizes zur Wochenmitte uneinheitlich

Dem heimischen Markt beginnt den Mittwochshandel freundlich, während der deutsche Leitindex nahezu unbewegt in die Sitzung geht. Die Börsen in Fernost tendieren am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneins.

AUSTRIA

Die Börse in Wien zeigt sich zum Handelsstart mit kleinen Gewinnen.

Der ATX steht kurz nach Sitzungsbeginn 0,22 Prozent höher bei 2.343,62 Punkten.

Nach der Einigung der EU-Staats- und Regierungschefs am Vortag auf einen siebenjährigen Finanzrahmen sowie ein umfassendes Konjunkturpaket richten sich die Blicke der Anleger nun wieder verstärkt auf andere Themen. In den USA sind die Covid-19-Infektionszahlen weiter hoch. Vor diesem Hintergrund dürfte die nächstwöchige Zinssitzung der US-Notenbank besondere Aufmerksamkeit erhalten. Außerdem arbeitet die US-Regierung an einem weiteren Hilfspaket.

Am heutigen Handelstag könnte es unterdessen ruhig bleiben, da kaum Datenveröffentlichungen mit größerer Marktrelevanz am Programm stehen. Lediglich Zahlen zu den US-Eigenheimverkäufen könnten Analysten zufolge etwas Beachtung finden. Auch auf Unternehmensseite blieb es bislang ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Start in den Mittwochshandel lustlos.

Der DAX eröffnet um 0,05 Prozent tiefer bei 13.165,29 Punkten.

Nicht nur laut Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets warten die Anleger nun auf die nächsten Konjunkturimpulse der Amerikaner. Auch Analystin Antje Praefcke sagte: "Kaum ist das Geschachere ums Geld in Europa beendet, geht's auf der anderen Seite des Atlantiks wieder los." In den USA steht das fünfte Hilfsprogramm auf der Agenda, nachdem es bisher schon vier im Umfang von rund 2,5 Billionen US-Dollar gab. "Dabei klaffen die Größenordnungen auseinander", erklärte Praefke, denn während die Republikaner eine Billion Dollar planten, wollten die Demokraten das dreifache.

So dürften die Gespräche darüber wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bevor es zu einer Einigung kommt. "Doch die Zeit drängt", gibt sie zu bedenken. Und McCarthy verweist zudem auf aufgekommene Befürchtungen, dass die Zahlen über die Corona-Infektionen in den USA womöglich noch zu gering sein könnten.

WALL STREET

Die US-Börsen waren sich am Dienstag uneins.

Der Dow Jones notierte zu Beginn des Dienstagshandels mit Zuschlägen von 0,57 Prozent bei 26.833,14 Zählern und konnte auch weiterhin Gewinne verbuchen. Zum Handelsschluss stand dann auch ein Plus von 0,6 Prozent auf 26.840,40 Einheiten an der Kurstafel. Auch der NASDAQ Composite begann den Handelstag 0,65 Prozent fester bei 10.837,88 Zählern. Er markierte zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch bei 10.839,93 Stellen, fiel dann aber klar in die Verlustzone zurück. Er beendete den Tag 0,81 Prozent leichter bei 10.680,36 Punkten.

Positiv wurde aufgenommen, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Montag zwar abermals über 60.000 lag, der Anstieg aber der geringste seit einer Woche war. Das wurde als Zeichen gewertet, dass die jüngst wieder verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den USA Wirkung zeigen. Daneben stützte die Hoffnung, dass bald ein Impfstoff gegen Covid-19 zur Verfügung stehen wird. Zuletzt hatten verschiedene Unternehmen Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffes gemeldet.

Beobachter verwiesen überdies auf die Einigung in der EU auf einen Wiederaufbaufonds und auf die laufenden Verhandlungen in den USA über weitere Hilfsmaßnahmen als Stützungsfaktoren hin. Im US-Kongress geht es vor allem um die zu Beginn der Coronakrise beschlossenen Zuschüsse zur Arbeitslosenhilfe, die demnächst auslaufen. Gegenwind brachten allerdings Aussagen des republikanischen Senators McConnel, der nicht an ein schnelles neues Stimuluspaket glaubt.

An Konjunkturdaten wurde nur der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Er erholte sich im Juni auf einen Stand von 4,11 nach 3,50 im Vormonat.

Zudem legten einige US-Unternehmen ihre Quartalsbilanzen vor. IBM wusste mit seinem Zahlenwerk die Anleger zu überzeugen. Zwar musste IBM in der Corona-Krise deutliche Abstriche machen, schlug sich aber dank eines florierenden Cloud-Geschäfts bislang deutlich besser als erwartet. Die Prognosen der Wall-Street-Analysten übertraf das Computer-Urgestein deutlich.

Coca-Cola bekam die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal deutlich zu spüren. Umsatz und Ergebnis lagen aber in etwa im Rahmen der Erwartungen am Markt. Seit April habe sich die Situation zudem wieder verbessert, hieß es von dem Getränkehersteller.

ASIEN

Die Börsen in Asien können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Tokio gibt der Nikkei um 0,58 Prozent auf 22.752 Zähler nach.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite hingegen einen Gewinn in Höhe von 0,78 Prozent bei 3.347 Punkten ausweisen. Anfängliche Verluste wurden schnell aufgeholt. Händler vermuten, dass staatliche Institutionen als Käufer auftreten könnten. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,34 Prozent auf 25.547 Einheiten.

Ähnlich uneinheitlich hatte sich bereits die Wall Street am Vorabend gezeigt, dort hatten Anleger Blue Chips gegenüber Technologiewerten den Vorzug gegeben. Belastet werden die Aktienmärkte von der Unsicherheit über eine Verlängerung der Coronahilfen in den USA. Im US-Kongress ist nicht zu erkennen, dass sich Republikaner und Demokraten aufeinander zu bewegen. Politiker äußern vielmehr Zweifel über ein Zustandekommen einer Einigung. Ende Juli laufen wichtige Hilfsprogramme in den USA.

Zudem scheint der US-chinesische Dauerkonflikt abermals an Schärfe zu gewinnen, auch wenn sich die chinesischen Kernlandbörsen davon relativ unberührt zeigen. US-Außenministers Mike Pompeo forderte, die ganze Weltgemeinschaft müsse China die Stirn bieten.

Händler verweisen außerdem auf die Rekordwerte bei den Neuinfektionen in einigen Ländern - so zum Beispiel in Australien. Für zusätzliche Beunruhigung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump jetzt erstmals eine klare Empfehlung zum Tragen von Masken ausgesprochen hat. Mit diesen Schlagzeilen ist vor allem der vermeintlich sichere Yen-Hafen bei Anlegern gefragt.

Der Shanghai Composite hat erstmals seit seiner Einführung 1991 eine Änderung seiner Zusammensetzung erfahren. Sie wurde zu Beginn des Handels wirksam.

