ATX dreht ins Plus -- DAX fester -- Asiens Märkte tiefer

Am heimischen und deutschen Markt werden am Dienstag Zuschläge verbucht. In Asien ist die Stimmung erneut verhalten.

AUSTRIA

Am heimische Aktienmarkt werden am Dienstag leichte Gewinne verzeichnet.

Der ATX wies kurz nach dem Ertönen der Startglocke ein Plus von 0,26 Prozent bei 2.130,75 Zählern aus, fiel dann allerdings leicht unter die Nulllinie. Mittlerweile notiert er aber wieder darüber.

Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt wird auch das europäische Umfeld heute zu Handelsstart stabilisiert erwartet. Die US-Börsen hatten am Vorabend deutliche Abschläge hinnehmen müssen, auch die Märkte in Asien gaben nach.

Belastend könnten auch heute wieder die Angst der Anleger vor der ansteigenden Corona-Infektionswelle sowie der US-chinesische Handelsstreit wirken, hieß es von einem Marktbeobachter. Datenseitig sollten am Nachmittag Daten zu den US-Eigenheimverkäufen sowie der Richmond-Fed-Index in den Fokus rücken.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Dienstag fester.

Der DAX ging 0,70 Prozent fester bei 12.629,71 Punkten in den Dienstagshandel und hält sich auch anschließend auf grünem Terrain.

Im DAX zeichnet sich am Dienstag nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn eine kleine Erholung ab. In den USA hatte sich der Dow Jones Industrial am Vortag nach dem Handelsschluss in Europa bereits etwas von seinem Tagestief erholt. Dies gibt Aktien hierzulande wohl auch eine gewisse Stütze, nachdem der DAX am Montag bis nahe an die 12.500 Punkte abgerutscht war und so seine verbliebenen Gewinne seit Anfang August wieder egalisiert hatte.

Allerdings sprachen Experten am Vortag von einem angeschlagenen Markt, weil vor allem in Großbritannien die Angst vor einem neuen Lockdown in der Coronakrise zunimmt. "Ich habe bereits zuvor festgestellt, dass eine der Gefahren für die globale Erholung darin besteht, dass in großen Industrieländern erneut Sperren auf nationaler Ebene verhängt werden", sagte Marktbeobachter Stephen Innes vom Handelshaus Oanda.

Die Experten der Landesbank Helaba schrieben: "Es scheint, als würde der September seinem Ruf als schlechter Börsenmonat doch noch gerecht." Der gestrige Rücksetzer habe auch sichtbare Spuren im Chartbild des DAX hinterlassen. Gleich reihenweise seien wichtige Unterstützungen durchbrochen worden.

WALL STREET

Die Angst vor einer neuen Corona-Welle erfasste am Montag auch die Wall Street.

Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Verlust im weiteren Handelsverlauf noch aus und schloss letztlich 1,84 Prozent tiefer bei 27.147,24 Zählern. Für den NASDAQ Composite ging es zur Schlussglocke um 0,13 Prozent ins Minus auf 10.778,80 Zähler, nachdem er bereits zum Sitzungsstart nachgegeben hatte.

Die Anleger zeigten sich angesichts der weltweit steigenden Corona-Infektionsfälle zunehmend um die globale Konjunktur besorgt. Eine neue Pandemiewelle und neue Lockdowns könnten die ohnehin schleppende Erholung gefährden, hieß es. Auch die andauernden Spannungen zwischen Peking und Washington drückten auf das Sentiment.

Zudem verunsicherte der an Schärfe gewinnende US-Präsidentschaftswahlkampf die Investoren. Eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten auf ein neues staatliches Stimulierungspaket dürfte dadurch erheblich erschwert werden. Und die nun im Raum stehende Frage der Neubesetzung des Postens der verstorbenen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg dürfte die Gräben noch weiter vertiefen. US-Präsident Donald Trump möchten eine Neubesetzung noch vor der Wahl in rund sechs Wochen durchsetzen, trifft dabei aber selbst in den eigenen Reihen auf Widerstand.

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich unterdessen im August weiter abgeschwächt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.

Die Börse in Japan bleibt wie bereits am Montag feiertagsbedingt geschlossen. In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei zuletzt um 0,18 Prozent höher bei 23.360,30 Indexpunkten ins Wochenende.

In China zeigen sich die Anleger unsicher: Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite um 0,12 Prozent tiefer bei 3.312,89 Zählern. In Hongkong verliert der Hang Seng 0,26 Prozent auf 23.887,33 Stellen. (6.59 Uhr MESZ)

Die Vorgaben von den Märkten in Europa und den USA sind schwach. Belastet wird die Stimmung weltweit von den steigenden Corona-Neuinfektionen, die vor allem in den europäischen Ländern zu beobachten sind. Zudem scheint eine Einigung auf ein staatliches Stimulierungspaket in den USA in immer weitere Ferne zu rücken. Die allgemeine Risikoscheu spiegelt sich im Dollar, der gegen die asiatischen Währung zulegt. Lediglich der Yen, der seinerseits ebenfalls als sicherer Hafen gilt, kann mit dem Dollar mithalten.

Im Streit um die Videoplattform TikTok hat US-Präsident Donald Trump wieder die Zügel angezogen, nachdem am Vortag die Zeichen auf Entspannung standen. Trump bekräftigte, dass er einer Einigung nur unter der Bedingung zustimmen werde, dass der Tiktok-Mutterkonzern ByteDance aus China die Kontrolle über das US-Geschäft vollständig abgebe. "Sie werden nichts damit zu tun haben, und wenn doch, werden wir den Deal einfach nicht machen", sagte Trump dem Sender Fox News.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX