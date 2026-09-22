Asiens Börsen in Grün -- ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend

Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne. Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart erholt.

Der ATX zog nach höherem Start immer weiter an. Letztlich stand hier ein kräftiges Plus von 1,51 Prozent auf 6.900,56 Punkte an der Kurstafel.

Besonders die positiven Signale am Ölmarkt sowie starke Vorgaben aus Fernost sorgten für Entspannung bei Anlegern. Durch den rückläufigen Ölpreis haben auch Zins- und Konjunktursorgen etwas nachgelassen. Gepaart mit dem anstehenden Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping war das Grund genug für Anleger, vor allem auf Techwerte zu setzen. Diese legten im Handelsverlauf stark zu, da Marktteilnehmer erwarten, dass die Staatschefs auch über Künstliche Intelligenz sprechen werden. Ansonsten blieb es unternehmensseitig hierzulande sehr ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt leitete am Montag eine Stabilisierung ein.

Der DAX startete bereits deutlich fester in den Handel und legte auch im weiteren Verlauf zu. Letztlich verabschiedete er sich 1,07 Prozent höher bei 25.575,01 Punkten in den Feierabend.

Damit gelang dem deutschen Leitindex die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Durchschnittslinie, an die es am Freitag zeitweise zurückgefallen war. Rückenwind kam dabei von der anhaltenden Entspannung am Ölmarkt, die Ölpreise gaben den vierten Handelstag in Folge nach. Laut Chefmarktanalyst Timo Emden vom Handelshaus CapTrader sei dies eine „willkommene Atempause“ für die Inflations- und Zinssorgen der Anleger gewesen.

Darüber hinaus waren Techwerte stark gefragt. Hintergrund sind die in dieser Woche geplanten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Auf der Agenda stehe wohl auch das Thema Künstliche Intelligenz.

WALL STREET

Zum Wochenstart ging es an der Wall Street nach oben.

So zeigte sich der Dow Jones schlussendlich mit einem Plus von 0,71 Prozent bei 52.048,83 Zählern.

Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es daneben um 2,26 Prozent auf 27.122,09 Punkte aufwärts.

Die US-Börsen starteten freundlich in die neue Woche, nachdem Ölpreis und Marktzinsen gesunken sind. Es gebe Hinweise darauf, dass Öltanker die Straße von Hormus passierten, berichten Marktteilnehmer, die überdies auf die Wiederaufnahme diplomatischer Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs verweisen.

In einem Interview mit Fox News hatte US-Präsident Donald Trump am Sonntag Bereitschaft zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in dieser Woche signalisiert. Allerdings bedrohen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen nach wie vor Öltransporte aus Saudi-Arabien im Roten Meer.

Der niedrigere Ölpreis linderte Inflationssorgen und drückte am Anleihemarkt die Renditen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 4 Basispunkte auf 4,96 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Devisenhändler sehen den Greenback weiter unterstützt durch die Zinserhöhung der US-Notenbank in der vergangenen Woche.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio findet feiertagsbedingt kein Börsenhandel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 65.018,95 Punkten geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite aktuell (06:49 Uhr) um 0,22 Prozent auf 3.958,64 Zähler.

In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,36 Prozent auf 25.131,75 Zähler an.

Im Sog der festen Wall Street geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien auf breiter Front aufwärts. Unterstützend wirken auch die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise, offenbar in Hoffnung auf die baldige Wiederherstellung einer wichtigen Pipeline in Saudi-Arabien.

Dazu sorgt für positive Fantasie, dass sich im späteren Wochenverlauf US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi treffen. Dabei dürfte es um Themen wie Zölle und Technologiekontrollen gehen, sowie ganz generell um die Handelbeziehungen beider Länder.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX