Börsen in Fernost uneinig

Die Märkte in Asien finden zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentierte sich nach Ankündigung eines Lockdowns und weiterer Maßnahmen am Freitag erneut tiefrot.

Der ATX stieg kurz nach Handelsbeginn noch, fiel aber bereits kurze Zeit später und rutschte anschließend immer tiefer ins Minus. Letztlich stand ein Abschlag von 3,08 Prozent auf 3.711,22 Punkte an der Kurstafel.

Steigende COVID-Infektionszahlen ließen die Märkte zunächst recht unbeeindruckt, jedoch hat die Regierung nun einen bundesweiten Lockdown für Geimpfte und Ungeimpfte ab Montag beschlossen. Die Schließungen sollen ab Montag maximal 20 Tage dauern, wobei nach zehn Tagen evaluiert wird. Zudem besteht ab Februar Impfpflicht.

Neben der Ankündigung des bundesweiten Lockdowns drückten steigende Inflationssorgen auf die Stimmung an den Aktienmärkten. In Deutschland etwa wird der Preisauftrieb immer stärker. Im Oktober stiegen die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, so stark wie seit 70 Jahren nicht mehr. Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Erzeugerpreise um 18,4 Prozent zu.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte aber am Vormittag die Fortsetzung der lockeren Geldpolitik. "Wir nehmen diese Phase der höheren Inflation nicht auf die leichte Schulter", versicherte Lagarde. Die Notenbank dürfe aber "angesichts vorübergehender oder angebotsbedingter Inflationsschocks nicht zu einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik übergehen", so die EZB-Chefin. Etliche Volkswirte und Banker warnen jedoch davor, die aktuelle Inflationsentwicklung zu unterschätzen. Kritiker werfen der EZB vor, mit dem billigen Geld die Inflation anzuheizen, die sie eigentlich im Zaum halten will.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex durchlebte am Freitag eine Achterbahnfahrt.

Der DAX kletterte zur Eröffnung leicht und bewegte sich zunächst in der Gewinnzone. Nach und nach gab das Börsenbarometer sein Plus jedoch ab und verlor letztlich 0,38 Prozent auf 16.159,97 Punkte.

Mit den sich mehrenden Meldungen über notwendig werdende schärfere Maßnahmen gegen die sich in Rekordtempo ausweitende Corona-Pandemie nahm der Abgabedruck wieder zu. Österreich hat ab Montag einen landesweiten Lockdown verhängt und führt im Februar eine Impfpflicht ein. Derweil haben der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) Wieler und Bundesgesundheitsminister Spahn erneut ein dramatisches Bild der Corona-Lage gezeichnet. "Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch", sagte Wieler. "Wir sind in einer nationalen Notlage, die auch eine gemeinsame Kraftanstrengung braucht", so Spahn.

Der Preisauftrieb in Deutschland bleibt derweil weiter hoch. So sind die Erzeugerpreise im Oktober kräftig gestiegen und haben die Prognosen deutlich übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung um 18,4 Prozent - die höchste Rate seit November 1951. Die Prognose von Ökonomen hatte auf ein Plus von 15,6 Prozent gelautet. Hauptursache war die Preisentwicklung bei Energie. Die Energiepreise waren im Durchschnitt 48,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten vor dem Wochenende keine einheitliche Tendenz.

Der Dow Jones tendierte am Freitag schwächer und verlor 0,75 Prozent auf 35.601,98 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite kbefindet sich hingegen in Rekordlaune und zog um 0,40 Prozent auf 16.057,44 Zähler an.

Angesichts der neuen Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt sprachen Händler von einem Wiederaufleben des Corona-Handels, bei dem vor allem Technologietitel gefragt sind. Auch sonst zeigte die Sorge vor neuen Restriktionen Wirkung, Händler sprachen von einer Flucht in vermeintliche Sicherheit. So zogen US-Renten an - ebenso der Dollar.

"Ich denke, wir sehen eine reflexartige Reaktion auf die Ankündigung des österreichischen Lockdowns, die eher die Angst als die Realität widerspiegelt", sagte Marktanalyst Craig Erlam von Oanda. Auch andere Teilnehmer blieben angesichts der explodierenden Neuinfektionen und der beschlossenen Maßnahmen in den USA und Europa (noch) gelassen. "Man hat das Gefühl, dass komplette Lockdowns und Schließungen das letzte Mittel sind und wir vielleicht nicht mehr über die Schließung der Welt nachdenken müssen. Es wird bestimmte Maßnahmen geben, aber das ändert nicht die gesamten Aussichten für den Unternehmenssektor", sagte Fondsverwalterin Georgina Taylor von Invesco.

Geschäftszahlen machen weiter Kurse

Neben den Corona-Schlagzeilen mussten Anleger auch Geschäftszahlen am Aktienmarkt verarbeiten. Für Applied Materials ging es um 5,5 Prozent südwärts, für Workday um 4,2 Prozent. Applied Materials verfehlte wegen Problemen in der Lieferkette trotz deutlicher Gewinne und Umsätze die Analystenerwartungen. Auch der Ausblick enttäuschte. Bei Workday agierte der Markt dagegen offenbar nach dem Motto, dass gut nicht gut genug ist, denn hier übertrafen die Geschäftszahlen die Markterwartungen. Daneben erhöhte Workday auch den Ausblick. Das Unternehmen teilte daneben aber auch eine Übernahme im Wert von 510 Millionen Dollar mit.

ASIEN

In Japan erholt sich der Nikkei von anfänglichen Verlusten und liegt nun marginale 0,1 Prozent im Plus bei 29.774,11 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,64 Prozent auf 3.583,29 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 0,60 Prozent nachgibt auf 24.899,24 Einheiten.

Leicht stützend wirkt, dass die japanische Regierung wie erwartet ein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt hat, um die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie zu unterstützen. Zum Gesamtvolumen von umgerechnet 431 Milliarden Euro gehören auch Barzahlungen an Familien und kleinere Unternehmen. Teilnehmer sprechen allerdings von dünnen Umsätzen in Tokio, im Vorfeld des Feiertages am Dienstag.

Derweil hat die People's Bank of China den Referenzzins für Bankkredite unverändert gelassen. Die Notenbank wird diesen aber wahrscheinlich bald senken, meint Capital Economics - wohl noch vor Jahresende. In Hongkong geht es am Montag bergab - Teilnehmer verweisen auf die Verhängung erneuter Corona-Beschränkungen in vielen Teilen der Welt, die den konjunkturellen Aufschwung wieder abwürgen könnten.

