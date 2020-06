ATX vor ruhigem Handelstag -- DAX vorbörslich fester -- Grüne Vorzeichen an Asiens Börsen

An den deutschen Börsen ist mit leichten Gewinnen zu rechnen. In Fernost geht es zum Dienstag nach oben.

AUSTRIA

Anleger in Wien zeigten sich am Montag pessimistisch.

Der ATX stand nach einem schwachen Handelsauftakt auch anschließend im Minus. Der ATX verabschiedete sich mit einem Minus von 1,69 Prozent bei 2.279,50 Einheiten in den Feierabend.

Der ATX zeigte sich im Verlauf im Minus, während andere europäische Indizes leicht ins Plus drehen konnten. Marktbeobachter verwiesen auf die anhaltende Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Krise.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zum Wochenauftakt ausgesprochen dünn und auch von Datenseite gab es keine nennenswerten Impulse.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag mit Kursgewinnen zu rechnen.

Der DAX hatte am Vortag 0,55 verloren und bei 12.194,48 Punkten geschlossen.

Am Dienstag winkt ein weiterer Test der Hürde rund um 12.400 Punkte, die den DAX seit einer Woche mehrfach ausgebremst hat. Für Verwirrung und auch kurzzeitige Verluste in Asien hatte in der Nacht Peter Navarro gesorgt, Berater des US-Präsidenten Donald Trump. Er hatte in einem Interview mit dem Sender Fox News das Handelsabkommen mit China für beendet erklärt. Trump beschwor jedoch den Bestand auf Twitter: "Das Handelsabkommen mit China ist vollständig intakt. Hoffentlich werden sie weiterhin die Bedingungen der Vereinbarung erfüllen!" Navarro erklärte US-Medien zufolge, seine Äusserungen seien aus dem Kontext gerissen worden.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zu Beginn der neuen Woche mit einer freundlichen Tendenz.

Der US-Leitindex Dow Jones war zwar unentschlossen gestartet und wechselte im Verlauf zwischen Plus und Minus, zum Handelsende wies er aber ein deutliches Plus von 0,59 Prozent bei 26.024,96 Einheiten aus. Auch der NASDAQ Composite hatte sich im frühen handel vorsichtig gezeigt, schließlich beendete er den Tag aber mit einem deutlichen Gewinn von 1,11 Prozent bei 10.056,47 Punkten.

Die Anleger befinden sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine rasche Konjunkturerholung und der Sorge vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie. Mit Sorgen beobachten sie die steigenden Infektionsraten in den US-Bundesstaaten Arizona, South Carolina, Florida und Texas. Hinzu kommt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue Rekordzahl an Neuinfektionen an einem einzigen Tag meldete, wobei die meisten Neufälle auf Brasilien und die USA entfielen.

ASIEN

Nach der vorsichtigen Entwicklung zum Wochenstart geht es am zweiten Handelstag der Woche in Asien wieder bergauf.

In Tokio zeigt sich der Nikkei rund ein Prozent fester bei 22.660,82 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland fallen die Aufschläge weniger deutlich aus, dennoch kann der Shanghai Composite bis im Dienstagshandel 0,17 Prozent auf 2.970,30 Zähler zulegen. Auch in Hongkong zeigen sich die Anleger in Kauflaune: Der Hang Seng gewinnt 0,97 Prozent auf 24.749,46 Punkte.

Im frühen Handel hatten zunächst Kommentare des Handelsberaters von US-Präsident Donald Trump , Peter Navarro, für Wirbel gesorgt. Navarro hatte in einem Interview mit Fox News gesagt, dass das Handelsabkommen zwischen den USA und China "vorbei" sei. Er bemühte sich dann aber rasch um Schadensbegrenzen und meinte gegenüber dem Wall Street Journal, sein Kommentar sei "völlig aus dem Zusammenhang gerissen" worden.

Donald Trump meldete sich via Twitter zu Wort, dass das Handelsabkommen vollständig intakt sei. "Hoffentlich werden sie sich weiterhin an die Bedingungen des Abkommens halten!", so Trump weiter. Zwischenzeitliche Rücksetzer an den Börsen wurden danach wieder wettgemacht, während zugleich Sorgen um die Corona-Pandemie etwas im Hintergrund schwelen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX