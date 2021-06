Fed-Chef sorgt für gute Stimmung: Asiatische Börsen mehrheitlich höher

An den Märkten in Asien geht es zur Wochenmitte überwiegend nach oben. Der heimische Leitindex trat am Dienstag auf der Stelle, wogegen es mit dem deutschen DAX leicht aufwärts ging. An der Wall Street ging es am Dienstag aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt tendierte am Dienstag seitwärts.

So eröffnete der ATX mit einem kleinen Zuwachs und pendelte danach um die Nulllinie. Schlussendlich gewann der heimische Leitindex 0,13 Prozent auf 3.453,83 Punkte hinzu.

Der Aktienmarkt wird am Mittwoch zu Handelsbeginn leicht höher erwartet. Während die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell mit Spannung erwartet wurden, enthielten sie wenig Neues. Powell signalisierte erneut, dass die Zentralbank geduldig sein werde, bevor sie ihre Geldpolitik straffe. Im Handel sorgte Powells Bekräftigung, dass die Inflationsentwicklung temporärer Natur sei, für Erleichterung. Am Vormittag stehen die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Frankreich, Deutschland und Europa für Juni im Fokus, die den nächsten Impuls liefern könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex legte am Dienstag vorsichtig zu.

So startete der DAX leichter, schaffte aber im Verlauf den Sprung über die Nulllinie. Schlussendlich wies er plus 0,21 Prozent bei 15.636,33 Punkte aus.

Der DAX dürfte am Mittwoch weiter leicht zulegen. An der Wall Street war es für die Technologie-Indizes der Nasdaq am Vorabend bereits auf neue Höchststände gegangen und auch der marktbreite S&P 500 kratzte an seinem Rekord. Nach den jüngsten Signalen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hätten die Anleger wieder mehr Vertrauen in eine noch länger sehr lockere Geldpolitik, hieß es bei den Marktstrategen der Credit Suisse. Entsprechend agierten sie zuletzt wieder risikofreudiger.

WALL STREET

Am Dienstag legten die US-Indizes nach einer Vortagesrally weiter zu.

Der Dow Jones zeigte sich über weite Strecken des Handelsverlaufs im Plus, schlussendlich ging das Börsenbarometer mit einem Plus von 0,20 Prozent bei 33.945,71 Zählern aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite zeigte sich auf grünem Terrain und erreichte bei 14.269,77 Punkten zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Am Ende stand ein Plus von 0,79 Prozent auf 14.253,27 Zähler.

An den vergangenen Tagen hat sich der Markt als launisch und volatil gezeigt, wobei Anleger gierig jeden Hinweis von Seiten der US-Notenbank aufsaugen. Die Aufmerksamkeit richtete sich auf eine öffentliche Anhörung von Zentralbankchef Jerome Powell vor dem US-Parlament. Powell sagte, die Inflation in den USA sei zwar zuletzt stärker gestiegen als erwartet. Allerdings wiederholte der Notenbank-Chef auch frühere Aussagen, wonach der Preisanstieg wahrscheinlich nur vorübergehend sei. "Angesichts der Tatsache, dass die Märkte weiterhin sehr empfindlich auf Kommentare von Fed-Vertretern und Inflationserwartungen reagieren, versprechen die nächsten Tage für die Märkte recht ereignisreich zu werden, da zahlreiche Fed-Vertreter auf der Liste stehen", sagt Analyst Lukman Otunuga von FXTM.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Mittwoch überwiegend fester.

Der Nikkei steht gegen 7:00 Uhr unserer Zeit lediglich um 0,02 Prozent höher bei 28.890 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland geht es hingegen deutlicher nach oben: Der Shanghai Composite gewinnt zur gleichen Zeit 0,46 Prozent auf 3.574 Zähler. Der Hang Seng weist derweil bei 28.722 Punkten ein Plus von 1,46 Prozent aus.

Für gute Stimmung sorgt, dass US-Notenbankchef Jerome Powell erneut signalisierte, dass die Zentralbank geduldig sein wird, bevor sie ihre Geldpolitik strafft und dass man die hohe Inflation als von vorübergehender Natur einschätzt. Powell sagte, dass das Überschießen der Inflation aus Kategorien wie den Gebrauchtwagen stamme, die direkt von der Wiedereröffnung der Wirtschaft betroffen seien. Daneben bemerkte er, dass die Fed bereit sei, ihre Instrumente einzusetzen, sollte sich die Inflation als hartnäckiger erweisen als erwartet. Zuletzt hatte die Fed erste Zinserhöhungen für 2023 in den Raum gestellt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX