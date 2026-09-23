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Geändert am: 23.09.2026 09:13:09
ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich
AUSTRIA
Dem Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite.
So eröffnete der ATX mit einem klaren Plus.
Der freundliche Wochenauftakt infolge sinkender Öl- und Gaspreise sowie rückläufiger Anleiherenditen hat sich am Dienstag zunächst fortsetzen können, schreiben die Helaba-Analysten. Getragen wurde die international positive Entwicklung von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran am Rande der in New York stattfindenden UN-Vollversammlung.
Gespräche wurden offensichtlich geführt, eine nachhaltige Friedenslösung lässt aber weiter auf sich warten und so kann die Verunsicherung schnell wieder größer werden.
DEUTSCHLAND
Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch zu.
So startete der DAX 0,57 Prozent fester bei 25.724,13 Punkten.Für Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Neben Frieden hoffen die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt.
Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Dies hatte die Furcht vor Inflation geweckt, die von den Notenbanken mit Zinserhöhungen beantwortet werden muss. Höhere Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren weniger attraktiv erscheinen. Inzwischen liegt der Ölpreis wieder klar unter 100 Dollar.
Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, bleibt gleichwohl skeptisch: "Die politische Unsicherheit in Deutschland lässt internationale Anleger derzeit einen großen Bogen um deutsche Aktien machen." Man fordere Gewissheit, dass die politische Stabilität auf Bundesebene gewahrt bleiben kann, nachdem die regierenden Parteien auf Landesebene herbe Wahlniederlagen erlitten haben.
WALL STREET
An den US-Börsen war am Dienstag keine einheitliche Richtung auszumachen.
Der Dow Jones drehte nach einer freundlichen Eröffnung im weiteren Verlauf ins Minus und beendete die Sitzung 0,36 Prozent schwächer bei 51.863,69 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen Gewinn hingegen ausbauen und schloss 0,45 Prozent stärker bei 27.244,28 Zählern.
Marktbeobachter achteten auf Anzeichen für diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt sowie auf eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, hieß es. Er gehe davon aus, dass Teheran nach den US-Kongresswahlen im November ein Abkommen mit Washington schließen werde, sagte Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York und fügte hinzu, dass derzeit mehr Öl fließe als jemals zuvor seit Beginn des Krieges.
ASIEN
Die größten Börsen in Fernost schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.
In Tokio fand feiertagsbedingt kein Börsenhandel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 65.018,95 Punkten geschlossen.
Der KOSPI in Seoul zieht um 0,90 Prozent auf 7.080,92 Zähler an.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:52 Uhr) um 0,40 Prozent auf 3.936,14 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng 1,04 Prozent auf 24.826,02 Zähler ab.
Die Börsen in Ostasien folgen damit der uneinheitlichen Tendenz an der Wall Street. Händler berichten von einer abwartenden Haltung vieler Akteure im Hinblick auf das am Donnerstag stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äußerten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen. Zur Vorsicht trägt auch bei, dass Chinas Botschafter in den USA die "roten Linien" Pekings bei Fragen zu Taiwan und Menschenrechten betonte.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
ASIEN
Die größten Börsen in Fernost schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.
In Tokio fand feiertagsbedingt kein Börsenhandel statt. Zuletzt hatte der Nikkei 225 am Freitag mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 65.018,95 Punkten geschlossen.
Der KOSPI in Seoul zieht um 0,90 Prozent auf 7.080,92 Zähler an.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite aktuell (08:52 Uhr) um 0,40 Prozent auf 3.936,14 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng 1,04 Prozent auf 24.826,02 Zähler ab.
Die Börsen in Ostasien folgen damit der uneinheitlichen Tendenz an der Wall Street. Händler berichten von einer abwartenden Haltung vieler Akteure im Hinblick auf das am Donnerstag stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Dabei dürfte es um so relevante Themen wie Handel, Künstliche Intelligenz, Lieferketten und geopolitische Fragen gehen. Offizielle beider Seiten äußerten sich inzwischen optimistisch zu den Vorbereitungsgesprächen. Zur Vorsicht trägt auch bei, dass Chinas Botschafter in den USA die "roten Linien" Pekings bei Fragen zu Taiwan und Menschenrechten betonte.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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Unternehmensdaten
|Datum
|Unternehmen/Event
|23.09.26
|1PM PLC / Quartalszahlen
|23.09.26
|Aanchal Ispat Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
|23.09.26
|Aarhus Elite A-S (B) / Quartalszahlen
|23.09.26
|AGF Management Ltd. (B) Non-Voting / Quartalszahlen
|23.09.26
|Ajmera Realty & Infra India Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
|23.09.26
|Aki India Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
|23.09.26
|Altech Batteries / Quartalszahlen
|23.09.26
|Amagi Media Labs Limited Registered Shs 144A Reg S / Hauptversammlung
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
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|23.09.26
|S&P Global EMI für das verarbeitende Gewerbe
|23.09.26
|S&P Global zusammengesetzter PMI
|23.09.26
|Gross Domestic Product n.s.a (YoY)
|23.09.26
|Gross Domestic Product s.a (QoQ)
|23.09.26
|HSBC zusammengesetzter EMI
|23.09.26
|HSBC EMI für Dienstleistungen
|23.09.26
|HSBC EMI für das verarbeitende Gewerbe
|23.09.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
|23.09.26
|Industrieprognose
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|EZB-Mitglied Vujcic spricht
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|S&P Global Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
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|23.09.26
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|23.09.26
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|23.09.26
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|HCOB EMI für Dienstleistungen
|23.09.26
|HCOB EMI des verarbeitenden Gewerbes
|23.09.26
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|Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
|23.09.26
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|Verbraucherpreisindex
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|23.09.26
|S&P Global EMI Gesamtindex
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|Fed-Mitglied Barr spricht
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|Auktion 5-jähriger Staatsanleihen