ATX und DAX starten freundlich -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Mittwoch zulegen. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Dem Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch von seiner freundlichen Seite.

So eröffnete der ATX mit einem klaren Plus.

Der freundliche Wochenauftakt infolge sinkender Öl- und Gaspreise sowie rückläufiger Anleiherenditen hat sich am Dienstag zunächst fortsetzen können, schreiben die Helaba-Analysten. Getragen wurde die international positive Entwicklung von Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran am Rande der in New York stattfindenden UN-Vollversammlung.

Gespräche wurden offensichtlich geführt, eine nachhaltige Friedenslösung lässt aber weiter auf sich warten und so kann die Verunsicherung schnell wieder größer werden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Mittwoch zu.

So startete der DAX 0,57 Prozent fester bei 25.724,13 Punkten.

Für Schwung sorgt, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Neben Frieden hoffen die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt.

Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Dies hatte die Furcht vor Inflation geweckt, die von den Notenbanken mit Zinserhöhungen beantwortet werden muss. Höhere Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren weniger attraktiv erscheinen. Inzwischen liegt der Ölpreis wieder klar unter 100 Dollar.

Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, bleibt gleichwohl skeptisch: "Die politische Unsicherheit in Deutschland lässt internationale Anleger derzeit einen großen Bogen um deutsche Aktien machen." Man fordere Gewissheit, dass die politische Stabilität auf Bundesebene gewahrt bleiben kann, nachdem die regierenden Parteien auf Landesebene herbe Wahlniederlagen erlitten haben.

WALL STREET

An den US-Börsen war am Dienstag keine einheitliche Richtung auszumachen.

Der Dow Jones drehte nach einer freundlichen Eröffnung im weiteren Verlauf ins Minus und beendete die Sitzung 0,36 Prozent schwächer bei 51.863,69 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte seinen anfänglichen Gewinn hingegen ausbauen und schloss 0,45 Prozent stärker bei 27.244,28 Zählern.