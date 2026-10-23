ATX und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt dürften wieder die Flucht ergreifen.

Derdürften abgeben. Die europäischen Aktienmärkte dürften am Freitag weiter nachgeben. Die Börsen stehen dabei von mehreren Seiten unter Druck. Brent- Öl notiert bei fast 114 Dollar das Fass angesichts angeblich neuer US-israealischer Angriffspläne auf den Iran. Zudem setzen die Huthis der saudischen Energieinfrastruktur weiter zu. Damit werden laut QC Partners die hohen Energiepreise zum immer grösseren Risiko für die globale Konjunktur und damit für die Unternehmensgewinne. Daneben belasten negative Sektorvorgaben aus dem Technologie- bzw KI-Bereich. Wiedererwachte Sorgen wegen der hohen KI-Investitionspläne drücken auf das Sentiment. Im Hinblick auf Europa stehen die Turbulenzen am französischen Anleihemarkt weiter im Fokus. Mit 168 Basispunkten liegt die Zinsdifferenz zwischen französischen und deutschen 10-jährigen Benchmarkanleihen auf einem Niveau wie zu Zeiten der Schuldenkrise. Spannend wird daher die Bonitätsüberprüfung Frankreichs durch Moody's am Abend. Zugleich ist die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihe auf 4,97 Prozent zurückgefallen. Im Prinzip positiv für die Börsen sind die niedrigeren Marktzinsen hier aber vielmehr Ausdruck einer Flucht in den "sicheren" Anleihehafen. Dabei ist das Inflationsgespenst nicht gebannt. Japans Verbraucherinflation hat im September angezogen. Dies stützt die Argumente für die japanische Zentralbank, die Zinssätze bis zum Jahresende erneut anzuheben.

Der Abwärtssog ging in Europa wieder einmal vom Technologiebereich aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag weiter sinken.

Der DAX wird schwächer erwartet.

Nach dem Kursrutsch an der Nasdaq und Verlusten in Asien droht den Anlegern auch im DAX ein unruhiger Freitag. Der US-Technologieindex NASDAQ 100 war am Vorabend um 2,9 Prozent auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesackt. Der Halbleiter-Branchenindex fiel noch stärker. Anleger hinterfragen momentan besonders kritisch, ob sich die Milliardeninvestitionen in den KI-Boom tatsächlich zeitnah rentieren. Dabei spielen die gestiegenen Zinsen eine wichtige Rolle, während die hohen Ölpreise zuletzt wieder für zusätzlichen Inflationsdruck sorgten.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones startete etwas tiefer und hat anschließend auch weiterhin abgegeben. Schlussendlich ging er jedoch 0,02 Prozent höher bei 52.866,85 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete derweil tief im Minus und verzeichnete auch weiterhin deutliche Verluste. Er verabschiedete sich 2,6 Prozent leichter bei 26.008,86 Zählern aus der Sitzung.

Belastend wirkten neben kräftig gestiegenen Ölpreisen die Aussagen großer Branchenvertreter wie Meta, Tesla, Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung, die an der Börse auf wenig Gegenliebe stießen. “Die Botschaft scheint immer deutlicher zu werden: Der Markt ist nach wie vor bereit, hohe Investitionen in KI zu belohnen, stellt jedoch immer höhere Anforderungen an die Renditen”, sagte Santiago Mateo, Leiter des Aktienbereichs bei CaixaBank AM, laut der Deutschen Presse-Agentur. “Die Anleger wollen Nachweise dafür, dass sich die Investitionen in ein stärkeres Wachstum, eine bessere Monetarisierung und letztendlich in Gewinnen niederschlagen.”

ASIEN

Die Märkte in Asien bewegen sich am Freitag in verschiedene Richtungen.

In Japan notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 62.711,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,21 Prozent auf 3.665,82 Zähler nach oben.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng derweil 1,02 Prozent auf 23.169,25 Punkte.

An den einigen asiatischen Aktienmärkten geht es am Freitag weiter nach unten, wobei die Dynamik gegenüber dem Vortag aber geringer ist. Weiter sorgen die Bedenken über die Rentabilität von KI-Investitionen und zu hohe Bewertungen von KI-Aktien für Vorsicht, zumal die technologielastigen US-Aktienindizes am Vortag unter die Räder kamen. Daneben sorgt die unverändert angespannte Lage im Nahen Osten für Verkaufslaune bei Aktien. Bei den Ölpreisen gibt es nach dem jüngsten Anstieg auf das erhöhte Niveau keine Entspannung. So teuer war es zuletzt im Mai.

In Japan kommt als Belastungsfaktor hinzu, dass die Verbraucherpreisinflation in Japan im September angezogen hat, was der Notenbank Argumente liefert, die Zinsen bis zum Jahresende abermals anzuheben. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,1 Prozent. Ökonomen hatten das zwar auch erwartet, es bedeutet aber gleichwohl einen Anstieg gegenüber den 1,7 Prozent im August.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX