ATX vorbörslich im Minus - DAX tiefer erwartet - Asiens Börsen schwächer

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte sich am Freitag schwächer präsentieren.

Zum Wochenende notiert der ATX vorbörslich mit negativen Vorzeichen.

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind ungleich. Während Anleger an der Wall Street zugriffen, zeigen sich die asiatischen Börsen am Freitag schwächer.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland dürften am Freitag vorsichtig bleiben.

Der DAX wird am Freitag tiefer erwartet.

Der DAX wird etwas leichter erwartet. "Die Erholung scheint zunächst abgeschlossen", so ein Marktanalyst. Dabei sei der DAX zunächst am Widerstandsbereich um 15.300 Punkte gescheitert. Auf der Unterseite rücke damit die 15.000er Marke und damit ein Schließen des Gap oberhalb von 14.980 auf die Agenda. Andererseits ist größerer Druck nicht in Sicht: Ölpreise und Renditen kommen etwas zurück, und auch der Euro hat seinen Aufwärtsschub vom späten Mittwoch und frühen Donnerstag wieder beendet. "Damit spricht das Umfeld eher für den DAX", so der Marktanalyst. Impulse dürften von den Einkaufsmanagerindizes ausgehen, dies- und jenseits des Atlantiks. Daneben gibt es Zahlen zur vermutlich weiter schwierigen Lage der Bauindustrie.

WALL STREET

Die US-Börsen lockten am Donnerstag kauffreudige Investoren an.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent bei 32.103,77 Zählern. Beim NASDAQ Composite ging es daneben um 1,01 Prozent auf 11.787,40 Punkte nach oben.

Nach dem Ausverkauf im Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank am Vortag erholten sich die US-Börsen am Donnerstag wieder. Anleger versuchten weiterhin, sich einen Reim auf die Aussagen zu machen. Entsprach die Zinsanhebung um 25 Basispunkte noch klar der Erwartung, überraschte US-Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Ausschließen einer Zinssenkung im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert wurde. Positiv nahmen Anleger aber zur Kenntnis, dass die Fed aller Voraussicht nach keine weitere Zinserhöhung mehr 2023 geplant.

"Die US-Börsen tendieren höher, da der Markt darauf wettet, dass die Fed die Nerven verliert und die Geldpolitik ohnehin zurückfährt", mutmaßt Managing Partner Stephen Innes von SPI Asset Management. Die jüngste Geschichte mit Fed-Pausen habe gezeigt, dass diese sehr positiv für Aktien seien.

ASIEN

Anleger in Asien halten sich vor dem Wochenende zurück.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell (7.13 Uhr MEZ) 0,1 Prozent auf 27.392,64 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls abwärts: Der Shanghai Composite fällt 0,52 Prozent auf 3.269,47 Punkte. In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,59 Prozent auf 19.931,70 Zähler ab.

Kleinere Verluste prägen das Bild an den Börsen in Asien zum Ausklang der Woche. An der Wall Street waren am Vortag anfangs deutliche Gewinne im Handelsverlauf abgebröckelt. Anleger waren verunsichert, wie sie die Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch zum künftigen geldpolitischen Kurs einordnen sollten. Beschwichtigende Worte von US-Finanzministerin Janet Yellen, dass die Regierung nötigenfalls weitere Schritte unternehmen werde, um das heimische Bankensystem zu stabilisieren, verpufften. In Asien dürften derweil auch Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende eine Rolle spielen, so Marktbeobachter.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX