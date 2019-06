Asiens Börsen uneinig -- ATX geht etwas leichter ins Wochenende -- DAX schließt im Minus -- Dow geht tiefer aus dem Handel

Die Börsen in Fernost weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. Der heimische Markt präsentierte sich am Freitag etwas leichter. Der deutsche Leitindex DAX wies keine klare Tendenz aus. Die Wall Street schloss tiefer.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigte sich vor dem Wochenende unentschlossen.

Der ATX pendelte im Handelsverlauf mehr oder weniger deutlich um die Nulllinie. Letztlich wies er einen kleinen Abschlag von 0,15 Prozent auf 2.950,81 Punkte aus.

Am Vormittag hatten noch gute Konjunkturdaten aus dem Euroraum die Märkte gestützt. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone ist im Juni auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gestiegen. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex legte um 0,3 Punkte auf 52,1 Zähler zu.

Am Nachmittag überwogen dann jedoch wieder die zahlreichen Risiken wie der sino-amerikanische Handelskonflikt oder die Irankrise.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab vor dem Wochenende etwas nach.

Der DAX pendelte am Freitag überwiegend in einer engen Range um die Nulllinie, nachdem er bereits auf Vortagesniveau in den Tag gestartet war. Zur Schlussglocke wies der deutsche Leitindex ein Minus von 0,13 Prozent auf 12.339,92 Zähler aus.

Nach der jüngsten Börsenrally hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag zum großen Verfall an den Terminbörsen recht beständig gezeigt. Am sogenannten "Hexensabbat", dem großen Verfallstag von Futures und Optionen kann es oftmals zu hektischen Kursbewegungen kommen.

Durch die jüngste Verschärfung im Ton zwischen den USA und dem Iran seien die geopolitischen Risiken zwar wieder gestiegen, erklärte Marktexperte Milan Cutkovic von Axitrader. Doch die Kauflaune auf dem Parkett bleibe angesichts der jüngsten Zinssignale der Notenbanken weiterhin gut. Für etwas Rückenwind sorgten auch gute Konjunkturdaten aus der Eurozone. Demnach hat sich dort die Unternehmensstimmung im Juni etwas stärker aufgehellt als erwartet.

WALL STREET

An der Wall Street agierten Anleger vor dem Wochenende äußerst vorsichtig.

Der Dow Jones wies nach zwischenzeitlichen Gewinnen letztendlich rote Vorzeichen ein. Er beendete den Tag 0,13 Prozent leichter bei 26.719,13 Zählern. Der NASDAQ Composite gab zum Sitzungsende 0,24 Prozent auf 8.031,71 Punkte nach.

Zuletzt waren die Aktienkurse in New York von Signalen der großen Notenbanken für eine noch lockerere Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur beflügelt worden.

Für etwas Zurückhaltung sorgte am Freitag die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hatte einen Militärschlag gegen den Iran nach eigenen Angaben wegen der befürchteten Todesopfer in letzter Minute abgesagt. Die vom US-Militär erwarteten 150 Toten wären im Vergleich zum jüngsten Abschuss der US-Drohne durch den Iran "unverhältnismäßig" gewesen, schrieb Trump auf Twitter.

Die politischen Spannungen in der ölreichen persischen Golfregion haben die Erdölpreise in dieser Woche bereits spürbar steigen lassen. Auch zum Wochenschluss ging es mit den Kursen weiter nach oben.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Montag mit unterschiedlicher Tendenz.

In Japan klettert der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 0,12 Prozent auf 21.284,38 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite dagegen um 0,09 Prozent auf 2.999,30 Indexpunkte. Der Hang Seng in Hongkong steigt jedoch um 0,23 Prozent auf 28.538,39 Zähler.

Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf den G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende der Woche in Japan. Verbunden hiermit ist die Hoffnung auf Fortschritte in den von Stillstand geprägten Handelsgesprächen zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping kommen auf dem Gipfel zu einem "erweiterten" Treffen zusammen. US-Vizepräsident Mike Pence hat eine geplante China-Rede abgesagt, vermutlich um den Weg für ein hochrangiges Treffen der Regierungschefs zu ebnen, hieß es.

Für Verunsicherung an den Märkten sorgen zudem weiterhin die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Nachdem US-Präsident Trump in der Vorwoche einen Militärschlag gegen den Iran als Reaktion auf den Abschuss einer US-Drohne kurzfristig abgestoppt hat, hat die US-Regierung einen Cyberangriff gegen die Infrastruktur der iranischen Revolutionsgarden durchgeführt. Außserdem kündigte Washington zusätzliche Sanktionen an.

