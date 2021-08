ATX und DAX mit freundlichem Handelsstart -- Börsen in Fernost legen weiter zu

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex sind höher in den Dienstagshandel gestartet. Die asiatischen Aktienmärkte verbuchen auch am Dienstag klare Aufschläge. An den US-Börsen ging es aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag in guter Stimmung.

Der ATX notiert kurz nach Börseneröffnung bei 3.597,02 Zählern und damit 0,25 Prozent höher.

Zuvor hatten bereits die Märkte in den USA und Asien positive Vorgaben geliefert. Im weiteren Wochenverlauf richtet sich das Interesse vor allem auf die amerikanische Geldpolitik. In den USA findet das alljährliche Notenbankertreffen von Jackson Hole statt. Am Freitag will sich US-Notenbankchef Jerome Powell zu Wort melden. Zuletzt hatten Sorgen um eine künftig weniger lockere US-Geldpolitik die Aktienmärkte gebremst.

Kaum neue Impulse für das Marktgeschehen werden von den heute zur Veröffentlichung anstehenden Daten erwartet. Auf der Agenda stehen unter anderem das endgültige BIP-Wachstum in Deutschland sowie die US-Eigenheimverkäufe. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato ausgesprochen dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex hat den Dienstagshandel freundlich begonnen.

Der DAX eröffnet bei 15.897,86 Punkten um 0,28 Prozent höher.

"Der deutsche Leitindex hat sich stabilisiert und der weitere Wochenverlauf wird aller Wahrscheinlichkeit nach erfreulich ausfallen", schrieb Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Die bisherige Konsolidierung im August wertete der Experte positiv, das nächste DAX-Ziel von 16.200 Punkten habe weiter Bestand. So hatte sich der Index während der beiden vergangenen Handelstage von einem Rückschlag bereits deutlich erholt.

WALL STREET

Am Montag setzten die US-Börsen ihre am Freitag begonnene Erholung fort.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas stärker und kletterte anschließend weiter. Er beendete den Handel mit einem Zuschlag von 0,61 Prozent bei 35.335,71 Punkten. Auch der NASDAQ Composite konnte seine Gewinne im Verlauf noch ausbauen, nachdem er mit fester gestartet war. Sein Schlussstand: 14.942,65 Zähler (+1,55 Prozent).

An den US-Börsen ging die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter. Händlern zufolge griffen die Anleger auf dem ermässigten Kursniveau seit Freitag wieder zu - und dies zeigte sich auch am erweiterten US-Aktienmarkt. Am Freitag hatten Aussagen eines US-Notenbankers, der als Anhänger einer lockeren Geldpolitik gilt, die Ängste wegen einer geldpolitischen Verschärfung wieder etwas gemildert und damit das Interesse an Aktien erneut geweckt. Neue Hinweise erwarten Anleger im späteren Wochenverlauf vom Notenbanken-Treffen, das traditionell in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beheimatet ist, aber auch 2021 wieder online stattfindet.

ASIEN

Am Dienstag geht es an den Aktienmärkten in Asien weiter nach oben.

Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio gewinnt gegen 8:20 Uhr unserer Zeit 0,87 Prozent auf 27.732 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,19 Prozent auf 3.518 Punkte zu. Der Hang Seng in Hongkong steht derweil bei 25.578 Einheiten mit 1,87 Prozent im Plus.

Beobachter erklären die Kursaufschläge mit der Hoffnung auf steigende Impfquoten und eine weitere Eindämmung der Coronapandemie, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer für Menschen ab 16 Jahren endgültig zugelassen hat. Bisher hatte das Vakzin nur eine Notfallzulassung.

In den USA legten die Aktienkurse auf die FDA-Entscheidung hin kräftig zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite schafften sogar neue Rekordhochs. Leicht enttäuschende Einkaufsmanagerindizes linderten zudem die Befürchtung, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik allzu rasch straffen könnte.

In China wurden am Montag zudem keine neuen Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus gemeldet, was darauf hindeutet, dass das Land bei der Bekämpfung der Pandemie erfolgreich ist. Pandemiebedingte Einschränkungen in China könnten schon bald gelockert werden, meint die Bank OCBC.

