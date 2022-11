ATX und DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Donnerstag zu. Die asiatischen Aktienmärkte finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt greifen die Anleger am Donnerstag zu.

So eröffnete der ATX mit einem klaren Plus und präsentiert sich auch anschließend freundlich.

"Angesichts von Thanksgiving und den damit einhergehend fehlenden Impulsen aus Übersee werden sich die Akteure an den Finanzmärkten mit europäischen Themen auseinandersetzen müssen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. In der Früh richtet sich der Blick dabei auf das ifo Geschäftsklima Deutschland.

Auf Unternehmensebene rückte am heimischen Aktienmarkt Schoeller-Bleckamnn, IMMOFINANZ und CA Immo mit präsentierten Geschäftszahlen in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist am Donnerstag Zuwächse aus.

So startete der DAX 0,20 Prozent höher bei 14.456,15 Einheiten und steht auch im weiteren Handelsberlauf im Plus.

Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung stützt am Donnerstag den DAX auf seinem bereits hohen Niveau.

Marktteilnehmer rechnen am Donnerstag mit einem eher gemächlichen Handelsverlauf, denn die US-Amerikaner feiern Erntedankfest, sodass die Börsen in New York geschlossen bleiben und Impulse von dort ausbleiben. Zudem wird in den USA am morgigen Freitag nur verkürzt am Aktienmarkt gehandelt. Handel findet eher in den Einkaufsläden statt, am sogenannten "Black Friday" fällt der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Einige Marktteilnehmer nutzen diese Tage auch für ein verlängertes Wochenende.

Das Protokoll der November-Sitzung der US-Notenbank Fed hält derweil die Chance auf weiter steigende Kurse aufrecht. Es habe die hochgesteckten Erwartungen der Börsianer erfüllt, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Alles deutet auf ein langsameres Zinstempo ab der nächsten Sitzung im Dezember hin." Dies komme sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt gut an.

Auf der Sitzung Anfang November hatte die Fed ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte erhöht. US-Notenbankchef Jerome Powell und andere Fed-Vertreter hatten zuletzt aber ein zurückhaltenderes Vorgehen in Aussicht gestellt. Schließlich hob die Fed im laufenden Jahr die Leitzinsen bereits von fast null auf aktuell 3,75 bis 4,0 Prozent an. Zudem schwächte sich die Inflation zuletzt etwas ab. Marktbeobachter rechnen nun im Dezember mit einer Erhöhung des US-Leitzinses um nur noch 0,50 Prozentpunkte.

WALL STREET

An der Wall Street ging es im Mittwochshandel bergauf.

Der Dow Jones schloss 0,28 Prozent höher bei 34.195,11 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte unterdessen 0,99 Prozent auf 11.285,32 Punkte zu.

Die Anleger an den US-Börsen warteten am Mittwoch mit Spannung auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Darin war zu lesen, dass eine große Zahl an Fed-Mitgliedern ein geringeres Zinserhöhungstempo ins Auge fassen. Zudem steht ein langes Wochenende an: Am Donnerstag pausiert der US-Handel am Feiertag "Thanksgiving". Viele Anleger nutzen dies und den darauffolgenden "Black Friday" für eine verlängerte Auszeit.

Auf Unternehmensseite standen unter anderen Apple, HP und Tesla im Fokus.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei nach der Feiertagspause (Tag des Dankes für die Arbeit am Mittwoch) aktuell (06:26 Uhr) einen Gewinn von 1,09 Prozent bei 28.423,50 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,37 Prozent auf 3.085,58 Zähler. In Hongkong zieht der Hang Seng um 0,41 Prozent auf 17.594,99 Einheiten an.

Die Hoffnung auf zukünftig kleinere Zinserhöhungen der US-Notenbank hat am Donnerstag an den Börsen in Ostasien für eine meist freundliche Tendenz gesorgt. Die Aktienmärkte der Region folgten der Richtung an der Wall Street. Dort hatte das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung gezeigt, dass sich die US-Notenbanker bei ihrem Treffen am 1. und 2. November mehrheitlich für eine Verlangsamung des Zinserhöhungstempos aussprachen und nach vier 75-Basispunkte-Schritten für den 13./14. Dezember für 50 Basispunkte plädieren.

Dazu passend erhöhte die südkoreanische Notenbank den Leitzins lediglich um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent. Dies war mehrheitlich so erwartet worden und stellte eine Verlangsamung gegenüber der Erhöhung um 50 Basispunkte im Oktober dar. Dass die Notenbank daneben ihre Wachstums- und Inflationsprognosen senkte, schürte die Spekulationen, dass der Inflationsgipfel gesehen worden sein dürfte.

Trotz strenger Eindämmungsmaßnahmen sind in China die Corona-Fallzahlen auf den höchsten Wert des Jahres gestiegen. Die Pekinger Gesundheitskommission meldete am Donnerstag landesweit 31 444 neue Infektionen. Einhergehend mit den seit Wochen steigenden Infektionszahlen ist es in chinesischen Städten zuletzt auch wieder zu immer mehr Einschränkungen im Alltag gekommen.

