ATX stabil -- DAX stärker -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend freundlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch stabil, während der deutsche Leitindex zulegt. Mehrheitlich stärker präsentierten sich die Börsen in Fernost.

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt halten sich die Anleger am Mittwoch zurück.

zwar eröffnete der ATX höher, inzwischen pendelt er aber nur noch um die Nulllinie.

Insgesamt dürften die Ängste vor Inflation und Zinserhöhungen sowie Konjunktursorgen weiter auf der Börsenstimmung lasten, hieß es.

Für Impulse sorgen einzelne Ergebnisvorlagen. So hat etwa der Stromversorger EVN für das erste Halbjahr 2021/22 einen Gewinnrückgang gemeldet. Daneben hat der Immobilienkonzern CA Immobilien bereits am Vorabend eine Verdreifachung des Nettogewinns gemeldet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich im Mittwochshandel freundlich.

So startete der DAX 0,74 Prozent fester bei 14.022,27 Zählern und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Plus. Der deutsche Leitindex setzt also das Pendeln um die 14.000er Marke fort.

Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. Nach Gewinnen zum Wochenauftakt und herben Verluste am Vortag legten die Kurse nun wieder zu. Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets schrieb von "zaghaften Käufen".

WALL STREET

Am Dienstag zeigten sich die US-Märkte uneinheitlich.

Der Dow Jones arbeitete sich im Handelsverlauf auf grünes Terrain vor und schloss mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 31.931,06 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich am Dienstag unterdessen schwach und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 2,35 Prozent auf 11.264,45 Zähler.

Schlechte Stimmung verbreitete vor allem die kassierte Prognose von Snap, die weite Teile der Branche mit nach unten zog. Die Nachrichten des Snapchat-Konzerns schürten erneut Sorgen über Risiken rund um das Wirtschaftswachstum.

"Alles in allem glauben wir, dass der Gegenwind für Snap aus vielen Richtungen kommt", schreibt Analyst Doug Anmuth von der Bank JPMorgan. Er gehe davon aus, dass der vorsichtige Tenor des Konzerns auch Abwärtsrisiken für andere Werte aus der Onlinebranche berge.

Am Vortag war es noch zu einer Rally gekommen, was viele aber mehr als Gegenbewegung nach der längsten Verluststrecke seit 1932 gesehen hatten. Unter anderem stützten aber auch Aussagen von JPMorgan, denen zufolge die US-Konsumenten sich offenbar in guter finanzieller Verfassung befänden. Händler sind dennoch überzeugt, dass angesichts der bekannten Probleme die Volatilität erhöht bleiben wird. Am Markt geht die Angst um, dass die Federal Reserve mit ihrer straffen Geldpolitik zur Inflationsbekämpfung die Wirtschaft in die Rezession treiben wird. Der S&P 500 steht erneut kurz vor Bärenmarktniveau - das heisst 20 Prozent unter dem vergangenen Hoch.

ASIEN

Zur Wochenmitte tendierten die grössten Börsen in Asien überwiegend im Plus.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,26 Prozent bei 26.677,80 Punkten.

Dagegen dominierten in China die Bullen. Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende um 1,19 Prozent auf 3.107,46 Zähler. Der Hang Seng zog um 0,29 Prozent auf 20.171,27 Punkte an.

Anleger nutzten die Verluste vom Vortag zu Gelegenheitskäufen, wie Händler sagten. Eine Gewinnwarnung des Social-Media-Unternehmens Snap hatte am Dienstag in den USA vor allem Technologiewerte belastet. Schwache Konjunkturdaten hatten aber auf der anderen Seite etwas Hoffnung geschürt, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel vielleicht doch nicht so aggressiv anziehen wird wie bislang erwartet. Informationen dazu erhoffen sich Marktteilnehmer vom Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, das im späteren Tagesverlauf veröffentlicht wird, wenn die asiatischen Börsen geschlossen sind.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX