Asiatische Märkte mehrheitlich höher

In Asien werden am Mittwoch vor allem Gewinne beobachtet.

AUSTRIA

An der Wiener Börse waren am Dienstag Gewinne zu beobachten.

Der ATX wies bereits kurz nach dem Ertönen der Startglocke ein Plus aus und legte auch anschließend zu. Aus dem Handel ging der heimische Leitindex schlussendlich 1,74 Prozent höher bei 2.570,40 Punkten.

Es lagen noch Nachrichten aus den USA vor, die positiv aufgenommen wurden. Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, beim Übergangsprozess zur neuen Regierung des Wahlsiegers Joe Biden zu kooperieren.

Zudem wurde bekannt, dass Biden die frühere Notenbank-Chefin Janet Yellen zur Finanzministerin machen will. "Damit dürfte die Zusammenarbeit zwischen der US-Notenbank Fed und dem Finanzministerium kooperativ und geräuschlos verlaufen", kommentierte ein Marktbeobachter.

In Frankfurt ging es für den DAX am Dienstag aufwärts.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete den Dienstagshandel freundlich. Im weiteren Verlauf bewegt er sich ebenfalls in der Gewinnzone und schloss 1,26 Prozent höher bei 13.292,44 Punkten.

Für Freude bei den Anlegern sorgten Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll. Yellen hatte schon die US-Notenbank Fed geführt, bis sie vom noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump nicht mehr nominiert wurde. Trump weicht derweil seine Blockadehaltung auf, und nach einer wochenlangen Hängepartie kann in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen. Trump erklärte am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter, er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren.

Neuigkeiten gab es von der künftigen Zusammensetzung der wichtigsten deutschen Indizes: Die Deutsche Börse stockt den DAX von 30 auf 40 Mitglieder auf. Zugleich kappt sie die Zahl der MDAX-Werte von 60 auf 50. Zudem werden nur noch Unternehmen in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen, die in den letzten zwei Geschäftsjahren profitabel waren.

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Absturz in der Corona-Krise kräftiger in Schwung gekommen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal um 8,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Nach vorläufigen Daten war die Behörde von einem Plus von 8,2 Prozent ausgegangen. Das ifo-Geschäftsklima fiel derweil im November angesichts des neuen Lockdowns, hielt sich aber ein wenig besser als befürchtet.

WALL STREET

Anleger in den USA behielten ihre Kauflaune auch am Dienstag bei.

Der Dow Jones zeigtee sich zum Ertönen der Startglocke 0,52 Prozent fester bei 29.746,11 Einheiten und kletterte anschliessend weiter hoch - dabei übersprang er das erste Mal in seiner Geschichte die Marke von 30'000 Punkten. Oberhab dieses Zählerstandes ging es schlussendlich auch in den Feierabend: Mit einem Plus von 1,54 Prozent bei 30.045,84 Zählern. Daneben zeigte sich auch der NASDAQ Composite mit Gewinnen und legte 1,31 Prozent auf 12.036,79 Punkte zu.

Die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Coronavirus-Impfstoff und eine deutliche wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 trieben die Kurse weiter an. Zudem macht US-Präsident Donald Trump den Weg für die Übergabe der Amtsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden frei - womit ein Unsicherheitsfaktor verschwindet.

Die US-Behörde General Services Administration (GSA) solle "tun, was getan werden muss", um Bidens Übergangsteam zu unterstützen, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. Gleichwohl gesteht Trump seine Niederlage weiter nicht ein. Auch, dass Biden die ehemalige US-Notenbankchefin Janet Yellen zur neuen Finanzministerin machen will, kam bei den Investoren gut an.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es zur Wochenmitte mehrheitlich aufwärts.

In Japan legt der Leitindex Nikkei um 0,77 Prozent auf 26.366,81 Punkte zu. (7.00 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite jedoch Verluste von 0,64 Prozent auf 3.381,34 Zähler verbuchen. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 0,41 Prozent auf 26.696,37 Einheiten. (7.00 Uhr MEZ)

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX