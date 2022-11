Uneinheitliche Entwicklung an den asiatischen Börsen

AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt griffen die Anleger am Donnerstag zu.

So eröffnete der ATX mit befestigter Tendenz und präsentierte sich auch anschließend freundlich. Am Abend stand noch ein Plus von 0,32 Prozent bei 3.256,29 Punkten an der Kurstafel.

An den europäischen Leitbörsen gab es eine freundliche Tendenz zu sehen. Der US-Feiertag "Thanksgiving" lähmte heute international das Aktiengeschäft etwas.

"Angesichts von Thanksgiving und den damit einhergehend fehlenden Impulsen aus Übersee werden sich die Akteure an den Finanzmärkten mit europäischen Themen auseinandersetzen müssen", schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wies am Donnerstag Zuwächse aus.

So startete der DAX mit einem Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf aus. In den Feierabend ging das Börsenbarmeter dann 0,78 Prozent fester bei 14.539,56 Punkten.

Hinweise der US-Notenbank (Fed) auf ein womöglich bald langsameres Tempo bei der Zinswende haben den DAX am Donnerstag weiter nach oben geführt. Zudem hellte sich das ifo-Geschäftsklima, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, stärker auf als von Experten erwartet.

Das Protokoll der November-Sitzung der US-Notenbank Fed hält die Chance auf die Jahresendrally am Aktienmarkt am Leben. Die Fed stellte ein vorsichtigeres Zinserhöhungstempo in Aussicht. Dies komme sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt gut an, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Das Protokoll habe die hochgesteckten Erwartungen der Börsianer erfüllt.

Auf der Sitzung Anfang November hatte die Fed ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte erhöht. US-Notenbankchef Jerome Powell und andere Fed-Vertreter hatten zuletzt aber ein zurückhaltenderes Vorgehen in Aussicht gestellt. Schließlich hob die Fed im laufenden Jahr die Leitzinsen bereits von fast null auf aktuell 3,75 bis 4,0 Prozent an. Zudem schwächte sich die Inflation zuletzt etwas ab. Marktbeobachter rechnen nun im Dezember mit einer Erhöhung des US-Leitzinses um nur noch 0,50 Prozentpunkte.

WALL STREET

An der Wall Street wurde am Donnerstag aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" nicht gehandelt. Auch am Freitag findet nur verkürzter Handel statt. Viele Anleger nutzen dies für eine verlängerte Auszeit. Im Mittwochshandel ging es hingegen bergauf.

Der Dow Jones schloss 0,28 Prozent höher bei 34.195,11 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite legte unterdessen 0,99 Prozent auf 11.285,32 Punkte zu.

Die Anleger an den US-Börsen warteten am Mittwoch mit Spannung auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed. Darin war zu lesen, dass eine große Zahl an Fed-Mitgliedern ein geringeres Zinserhöhungstempo ins Auge fassen. Zudem steht ein langes Wochenende an: Am Donnerstag pausiert der US-Handel am Feiertag "Thanksgiving".

Auf Unternehmensseite standen unter anderen Apple, HP und Tesla im Fokus.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen auch am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Nikkei gibt im Freitagshandel nach und verliert zeitweise 0,36 Prozent auf 28'281,81 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite nach oben: Zwischenzeitlich gewinnt das Börsenbarometer 0,66 Prozent auf 3'109.67 Zähler. In Hongkong dominieren unterdessen die Verkäufer und schicken den Hang Seng zeitweise 0,54 Prozent auf 17'565,82 Zähler abwärts.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX