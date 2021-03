ATX und DAX fester -- Asiens Börsen weit im Plus

Der Wiener sowie der Frankfurter Handel zeigen sich am Freitag mit freundlicher Tendenz. Die Märkte in Fernost verbuchen am Freitag kräftige Gewinne.

AUSTRIA

Der Handel in Wien verbucht vor dem Wochenende Gewinne.

Der ATX legte kurz nach Handelsbeginn 1,42 Prozent zu auf 3.145,78 Zähler und verteidigt seine Zuschläge auch anschließend.

Die Wiener Börse zeigt sich am Freitag mit einem Plus. Rückenwind für die positive Tendenz kommt aus den USA - dort hatten die Börsen nach anfänglichen Abschlägen mit klar positiven Vorzeichen geschlossen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Freitag von seiner freundlichen Seite.

Der DAX stieg zum Handelsstart 0,64 Prozent auf 14.714,59 Punkte und gewinnt auch weiterhin.

Der weltweite Impf-Optimismus in der Corona-Krise treibt am Freitag den DAX an. Im Blick steht am Vormittag das ifo-Geschäftsklima. Seit Tagen schon zeigt sich der DAX robust. Zwischenzeitliche Verluste im Handelsverlauf wurden meist aufgeholt. Die Hoffnung auf eine Aufhellung der Konjunktur verdrängte die Sorgen vor steigenden Infektionszahlen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag zeitweise uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung tiefer, drehte dann aber in die Gewinnzone und schloss 0,62 Prozent höher bei 32.619,48 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zunächst nach, konnte die Verluste jedoch abschütteln und stand schlussendlich 0,12 Prozent höher bei 12.977,68 Punkten.

Auf die Stimmung drückte Marktbeobachtern zufolge die Zuspitzung der chinesisch-amerikanischen Spannungen sowie zunehmende Sorgen über die weltweiten Lieferketten, da ein gestrandetes Containerschiff weiterhin den wichtigen Suezkanal blockierte.

Beim Dow laufe seit einigen Tagen eine Konsolidierung, "mit der die vorherige Überhitzung abgebaut wird", kommentierte Experte Franz-Georg Wenner von Index-Radar. Die späte Schwäche der vergangenen zwei Handelstage deute darauf hin, dass institutionelle Investoren einen freundlichen Auftakt für Gewinnmitnahmen nutzten. "Dies muss nicht zwingend eine grössere Korrektur nach sich ziehen, sollte aber als Schwächesignal beachtet werden", so Wenner weiter. Wöchentliche Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen besser aus als erwartet, bewegten die grossen Indizes aber bislang nicht.

ASIEN

An den Märkten in Asien geht es am Freitag aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert aktuell um 1,42 Prozent auf 29.138,42 Punkte. Stand: 7.08 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland verzeichnet der Shanghai Composite einen Gewinn von 1,52 Prozent auf 3.414,65 Stellen. In Hongkong notiert der Hang Seng 1,61 Prozent höher bei 28.349,28 Punkten.

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Freitag durch die Bank mit Zugewinnen. Die Börsen folgen damit der Wall Street, wo gute Wirtschaftsdaten für Aufschläge gesorgt hatten. Im Fokus der Anleger stehen zudem die US-chinesischen Beziehungen, nachdem US-Präsident Joe Biden in einer ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt sagte, dass er keine "Konfrontation" im Umgang mit China suche. Es werde aber einen "scharfen Wettbewerb" geben. Auch würden die USA "darauf bestehen, dass China internationales Recht respektiert, gerechten Wettbewerb, gerechte Praktiken, gerechten Handel". Mit Blick auf Nordkorea sagte Biden, die USA würden "angemessen antworten", wenn Nordkorea sich bei seinen Raketentests "für Eskalation entscheidet".

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX