ATX und DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiatische Börsen ziehen an

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte freundlich erwartet.

Der Leitindex ATX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen um 0,36 Prozent höher bei 3.455,06 Punkten. Am Dienstag hatte er mit einem minimalen Minus von 0,02 Prozent auf 3.442,64 Punkte geschlossen.

Mit einer freundlichen Eröffnung rechnen Händler zur Wochenmitte. Die Vorlagen aus Asien sind überwiegend moderat freundlich, die US-Index-Futures ziehen etwas an, die Angst vor steigenden Renditen hat sich gelegt und die Kryptowährungen wie Bitcoin liegen auf Erholungskurs.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird zur Wochenmitte stärker erwartet.

Der DAX wird am Mittwoch mit einem Plus von 0,33 Prozent bei 15.516,50 Punkten erwartet. Damit würde er wieder Kurs auf sein Allzeithoch bei 15'568,60 Zählern nehmen, das er am Dienstag erreicht hatte. Aus dem Handel hatte er sich am Vortag letztlich mit einem Zuschlag von 0,18 Prozent auf 15.465,09 Stellen verabschiedet.

Von der Wall Street kommt für Mittwoch nach ruhigem Handel kaum Rückenwind. Die Anleger in Japan und China störte dies am Morgen jedoch nicht und es gab leichte Gewinne. Die Bullen am deutschen Aktienmarkt dürften zur Wochenmitte noch einmal einen Anlauf unternehmen, um einen Fehlausbruch an der Hürde von 15.500 Punkte zu vermeiden. Bereits zweimal, Mitte April und in der Vorwoche, war der DAX hier nicht weitergekommen.

Gebremst werden dürften exportorientierte Aktien allerdings vom festen Euro. Mit 1,2260 Dollar wird die Gemeinschaftswährung am Tageshoch vom Dienstag gehandelt. "Der Markt wird sehen, wie der DAX mit dem Gegenwind von der Währungsseite zurecht kommt", so ein Marktteilnehmer. Zunächst ziehe die feste Währung auch internationales Kapital an, was den Effekt auf die Exporte teilweise ausgleichen sollte, sagt er.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es im Dienstagshandel abwärts.

Der Dow Jones pendelte lange Zeit um die Nulllinie, schlussendlich siegten aber die Bären und schickten den Leitindex um 0,24 Prozent auf 34.311.73 Indexpunkte ins Minus. Der NASDAQ Composite verlor daneben marginale 0,03 Prozent und ging bei 13.657,17 Zählern in den Feierabend.

Schwindende Inflationsbefürchtungen haben am Dienstag den US-Aktienmarkt nur zeitweise weiter gestützt. Mehrere US-Notenbanker hatten tags zuvor Argumente für eine frühzeitige Straffung der Geldpolitik herunter gespielt, was immer noch nachwirkte. Vor allem Technologie-Werte profitierten erneut. Die anfänglichen Gewinne des bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial bröckelten dagegen rasch wieder ab. Fed-Gouverneurin Lael Brainard sowie die Fed-Präsidenten in Atlanta und St. Louis, Raphael Bostic und James Bullard, sagten, dass eine höhere Inflationsrate infolge der Erholung von der Corona-Krise nichts Überraschendes sei. Sie bekräftigten jedoch ihre Sicht, dass Preisanstiege wahrscheinlich zeitlich begrenzt sein würden. Bullard fügte hinzu, dass er sowohl 2021 als auch 2022 eine Inflation oberhalb des Fed-Ziels von zwei Prozent erwarte.

ASIEN

Zur Wochenmitte können die wichtigsten Aktienindizes in Fernost Gewinne verbuchen.

In Tokio steigt der Nikkei gegen 8:00 Uhr unserer Zeit um 0,41 Prozent auf 28.672 Punkte.

Nach der Rally des Vortages mit dem höchsten Tagesaufschlag seit fast einem Jahr auf ein Dreimonatshoch geht es im chinesischen Kernland etwas gemächlicher zu: Auf dem chinesischen Festland beträgt das Plus beim Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,42 Prozent auf 3.597 Einzeiten. Der Hang Seng in Hongkong zieht derweil um 0,84 Prozent auf 29.153 Zähler an.

Anleger freundeten sich mehr und mehr mit der Erwartung an, dass geldpolitische Straffungen in den kommenden Monaten auf der Agenda stünden, heißt es im Handel. Diese Aussicht bremse zwar den Aktienmarkt, andererseits sei unmittelbar wohl noch nicht mit inflationsbremsenden Maßnahmen zu rechnen. Diese Hoffnung stützt derweil die Börsen etwas. Nahrung erhalten diese Annahmen von Richard Clarida, Vize-Chairman der US-Notenbank. Er erwartet, dass eine Reduzierung der massiven Ankäufe von Staats- und Hypothekenpapieren durch die Fed auf einer der nächsten Sitzungen Thema sein werde.

Der chinesische Renminbi wurde deutlich höher gefixt von der chinesischen Notenbank, er bewegt sich auf dem höchsten Stand seit Juni 2018. Der US-Dollar neigt ganz allgemein zur Schwäche, weil die Clarida-Aussagen eher taubenhaft interpretiert werden. Die Dollar-Schwäche lässt auch den Yen auf Tagessicht etwas anziehen, was die Börsen tendenziell etwas bremst.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX