ATX und DAX tiefer -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich freundlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag unentschlossen, auch der deutsche Leitindex ist volatil. An den US-Börsen geht es abwärts. Auch in Asien legten die Börsen überwiegend zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag volatil.

Der ATX hat den Handel am Freitag mit etwas schwächerer Tendenz aufgenommen, rückte dann vorübergehend ins Plus vor und pendelte dann um die Nulllinie. Derzeit ist er im Minus.

Die Anleger pendeln zwischen Hoffnungen auf eine rasche wirtschaftliche Erholung und den Sogen um die weiteren Entwicklungen der Covid-Pandemie, die sich durch die steigende Zahl der Neuinfektionen in einigen Ländern wieder verstärkt haben. Befürchtungen, dass Aktien zu schnell zu viel Positives hinsichtlich der konjunkturellen Entwicklung vorweggenommen haben trüben aber die Perspektiven. "Jetzt müssen die Fundamentaldaten das nachvollziehen, was Aktien schon vorweggenommen haben", schreibt die Helaba.

In Österreich erwarten die Ökonomen von Wifo und IHS einen Wirtschaftseinbruch von rund 7 Prozent sowie Rekorde bei Arbeitslosenrate und Budgetdefizit von jeweils rund 10 Prozent. Nächstes Jahr sollen die Wirtschaft aber gut 4 bis knapp 6 Prozent wachsen sowie der Konsum und die Investitionen anziehen, so die Prognose.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erzielt am Freitag Verluste.

Der DAX startete 1,07 Prozent fester bei 12.308,48 Einheiten und lag auch im weiteren Handelsverlauf lange in der Gewinnzone. Aktuell fällt er jedoch zurück auf rotes Terrain.

Bei zuletzt wieder gestiegenen Corona-Sorgen und derweil recht passablen Wirtschaftsdaten tut sich der DAX auch am Freitag schwer. Nach starkem Start und anschließender Rückkehr auf Vortagesniveau notierte der deutsche Leitindex gegen Mittag wieder im Plus. Die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend kann er verteidigen, sich richtig nach oben abzusetzen gelingt ihm aber nicht.

"Es will aktuell keine richtige Kauflaune aufkommen", sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect Bank . Das Sommerloch scheint bereits seinen Schatten voraus zu werfen. Das Umfeld ist derweil laut den Experten der Credit Suisse herausfordernd. Aktien blieben zunächst attraktiv, doch schade eine gewisse Vorsicht nicht. Vor allem die Entwicklung in den Vereinigten Staaten und die dort wieder zum Teil stark steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen bereitet vielen Investoren Kummer.

WALL STREET

Am Freitag hagelt es an den US-Märkten Abschläge.

Der US-Leitindex Dow Jones startete 0,4 Prozent leichter bei 25'641,69 Punkten und verbleibt auch anschließend in der Verlustzone. Der NASDAQ Composite begann den Freitagshandel mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 9'995,12 Einheiten, den er im weiteren Verlauf noch ausbaut.

Nach der Erholung am Tag zuvor präsentiert sich die Wall Street am Freitag zögerlich. Eines der beherrschenden Themen bleibt weiter die Entwicklung bei den Corona-Infektionen. Die Anleger hatten am Vortag ihre Sorgen um eine zweite Corona-Welle in den USA wieder beiseite gedrängt, nachdem die wieder aufflammende Furcht zur Wochenmitte noch für einen deutlichen Rücksetzer an den Börsen gesorgt hatte. Allerdings war schon zuvor die Aktienrally nach dem Corona-Crash etwas ins Stocken geraten. Für die laufende Woche steuert das wichtigste US-Börsenbarometer daher aktuell auf ein Minus zu.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zogen am Freitag überwiegend an.

In Tokio schloss der Nikkei 1,13 Prozent stärker bei 22.512,08 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde am Freitag wegen des Drachenbootfests erneut nicht gehandelt. Zuletzt legte der Shanghai Composite am Mittwoch um 0,30 Prozent auf 2.979,55 Zähler zu. In Hongkong verlor der Hang Seng bis Handelsschluss 0,93 Prozent auf 24.549,99 Punkte.

Nach den kräftigen Verlusten am Donnerstag aus Sorge über gestiegene Corona-Infektionszahlen haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zum Ende der Handelswoche erholt gezeigt. Die Börsen schlossen sich insgesamt der Erholung der Wall Street an. Lediglich in Hongkong gaben die Kurse mit Nachholbedarf nach der eintägigen Feiertagspause nach.

Am Umfeld insgesamt habe sich nichts geändert, hiess es. Die Anleger sorgten sich weiter um neue Corona-Infektionswellen, vor allem in den USA. Dort hat der US-Bundesstaat Texas weitere Lockerungen der Coronavirus-Beschränkungen vorerst ausgesetzt.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong hinkte hinterher. Hier kam es zu einem Nachholeffekt nach unten aufgrund der Handelspause am Vortag. Belastet wurde die Stimmung aber auch von einem vom US-Senat verabschiedeten Gesetzentwurf, der Sanktionen gegen chinesische Beamte vorsieht, die die Teilautonomie Hongkongs unterminieren wollen. Die Sanktionen richten sich auch gegen Banken, die mit ihnen Geschäfte machen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX