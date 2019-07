ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen zum Wochenschluss überwiegend leichter

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich schwächer, der DAX stärker. Die asiatischen Börsen geben am Freitag mehrheitlich nach. Die US-Indizes verbuchten am Donnerstag Verluste.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich am Freitag zurückhaltend.

Der ATX gibt aktuell leicht nach.

Die Vorgaben der Märkte in den USA und Asien fielen überwiegend negativ aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zieht am Freitag an.

Der DAX startete gerademal 0,01 Prozent im Plus bei 12'363,86 Zählern und legt anschließend zu.

Der DAX hat sich zum Wochenausklang etwas von seinem Kursrutsch am Donnerstag erholt. Am Donnerstag hatten Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, zu Konjunktur und Geldpolitik nicht mehr ausgereicht, um Anleger zu weiteren Käufen zu bewegen. Die Kurse waren stattdessen unter Druck geraten.

"Die Erwartungen an die EZB-Zinsentscheidung waren doch zu groß", schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Die Marktteilnehmer hätten mit mehr gerechnet.

Die Notenbank hatte zwar eine Senkung der Strafzinsen signalisiert, die Zinsen zunächst aber nicht angetastet. Der Satz, zu dem Banken Geld bei der EZB parken können, liegt derzeit bereits bei minus 0,4 Prozent. Die EZB will so Banken zur Kreditvergabe anregen. Man habe jedoch noch nicht darüber diskutiert wie stark dieser Satz sinken könnte, sagte Draghi.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit roten Vorzeichen.

Der US-Leitindex Dow Jones hat am Donnerstag Abschläge hinnehmen müssen und sich mit einem Minus von 0,46 Prozent bei 27.144,33 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Abwärts ging es auch bei den Techwerten, nachdem der NASDAQ Composite am Vortag noch ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Am Donnerstag ging es mit einem Minus von 1,0 Prozent bei 8.238,54 Indexpunkten in den Feierabend.

Die Europäische Zentralbank machte den Anlegern zwar Hoffnung, dass deren Glaube an eine noch lockerere Geldpolitik keine Illusion ist. Am Markt hieß es aber, dass die Wortwahl der EZB weniger entschlossen sei als von einigen für möglich gehalten - und so die Messlatte für die Fed in der kommenden Woche nicht sonderlich hoch gelegt werde. Laut dem UBS-Ökonomen Seth Carpenter stellt sich bei der US-Notenbank die Frage, ob diese den Leitzins um 50 oder 25 Basispunkte senken wird.

Mit der jüngsten Rally hatten Anleger den Notenbanken schon viel Vorschuss gegeben. Für die weiteren New Yorker Indizes blieben neue Rekorde daher aus.

Im Rahmen der Bilanzsaison standen die Konzerne wie Tesla, Facebook, PayPal und Dow im Mittelpunkt der Anleger.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenschluss überwiegend abwärts.

In Japan schloss der Leitindex Nikkei mit einem Zuwachs um 0,45 Prozent bei 21.658,15 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite bis Handelsschluss um 0,24 Prozent auf 2.944,54 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen aktuell (10:25 Uhr) um 0,69 Prozent ab auf 28.397,74 Zähler.

Neben negativen Vorgaben aus den USA machten Beobachter den Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea für die gedämpfte Stimmung verantwortlich. Kyodo News meldete am Freitag, dass Japan Südkorea mit Wirkung zum 2. August von der Liste der bevorzugten Handelspartner streichen wolle. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern haben sich verstärkt, seit ein koreanisches Gericht im vergangenen Jahr entschied, dass japanische Unternehmen Entschädigungen für Zwangsarbeit zahlen müssen, die Südkoreaner während des Zweiten Weltkriegs leisten mussten. Japan wiederum hat das Urteil mit der Begründung zurückgewiesen, dass es gegen internationales Recht verstoße.

Abgesehen von dem Streit zwischen Japan und Korea galt das Interesse den anstehenden Notenbanksitzungen in den USA und Japan in der kommenden Woche. Die Äußerungen von EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag waren mit Enttäuschung aufgenommen worden. Sie waren dahingehend interpretiert worden, dass neuerliche geldpolitische Lockerungen der Europäischen Zentralbank noch auf sich warten lassen.

Unterdessen hatte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mitgeteilt, dass chinesische Unternehmen bereit seien, mehr US-Agrarprodukte zu importieren. Das Ministerium reagierte damit vor der für kommende Woche angesetzten Fortsetzung der US-chinesischen Handelsgespräche auf Kritik des US-Präsidenten Donald Trump , dass China seine Zusagen zum Kauf von landwirtschaftlichen Produkten aus den USA nicht einhalte.

