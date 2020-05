Asiatische Indizes zur Wochenmitte uneinheitlich

Die Börse in Fernost weisen am Mittwoch unterschiedliche Vorzeichen aus. An der Wall Street ging es am Dienstag bergauf. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am Dienstag stärker.

AUSTRIA

Die Anleger in Wien waren am Dienstag weiterhin positiv gestimmt.

Der ATX eröffnete freundlich und hielt sich auch anschließend klar in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich letztlich mit einem Plus von 2,88 Prozent bei 2.214,86 Einheiten.

Das europäische Börsenumfeld tendierte ebenfalls klar im grünen Bereich, allerdings fielen die Kursgewinne an den Leitbörsen etwas weniger stark aus als in Wien. Die Marktteilnehmer hätten sich ganz auf die Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus konzentriert, kommentierte der Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader: "Immer mehr Länder befinden sich auf dem Weg zurück in die Normalität und die Aussichten auf einen baldigen Impfstoff haben sich verbessert".

Bei den Einzelwerten standen S IMMO nach Zahlen im Fokus. Der Immobilienkonzern war infolge einer Neubewertung seines Immobilienbestandes wegen der Corona-Krise in die Verlustzone gerutscht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex konnte am Dienstag erneut zulegen.

Der DAX startete 0,86 Prozent im Plus bei 11.488,99 Zählern und legte auch im weiteren Handelsverlauf zu. Dabei ließ er auch die Marke von 11.500 Punkten hinter sich. Er beendete den Börsentag mit einem Zuschlag von 1 Prozent auf 11.504,65 Zähler.

Die geopolitischen Spannungen blieben für den Moment im Hintergrund, die Anleger seien stattdessen ganz auf Fortschritte im Kampf gegen das Coronavirus fokussiert, erklärte Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. So kamen hoffnungsvolle Nachrichten zur möglichen Coronavirus-Bekämpfung aus den USA, wo tags zuvor feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Der Impfstoffhersteller Novavax startet nun klinische Tests mit seinem Wirkstoffkandidaten gegen die vom Virus ausgelöste Erkrankung Covid-19. Erste Ergebnisse werden im Juli erwartet.

Beim Blick auf den Markt fielen die Wirecard-Aktien nach erneuter Verschiebung der Bilanzvorlage negativ auf.

WALL STREET

Der US-Leitindex Dow Jones zeigte sich zum Handelsstart mit Aufschlägen in Höhe von 1,29 Prozent bei 24.781,84 Punkten und klettert anschließend weiter ins Plus - dabei schaffte er den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Am Ende reichte es nicht für einen Schlusskurs über dem psychologisch wichtigen Zählerstand, das Börsenbarometer schloss mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 24.995,11 Punkten. Derweil legte der NASDAQ Composite deutlich weniger zu und musste einen Großteil seiner Aufschläge im Tagesverlauf sogar abgeben. Am Ende reichte es noch für ein kleines Plus von 0,17 Prozent auf 9.340,22 Punkte.

"Nach dem langen Wochenende ist die Stimmung am US-Markt wieder positiv", sagte Analyst Mark Chandler von der Bank RBC. Vor allem die Lockerungen der Restriktionen wegen des Coronavirus rund um den Globus trieben die Aktienkurse hoch. An der New York Stock Exchange soll derweil der Parketthandel an diesem Dienstag teilweise wieder aufgenommen werden, der wegen der Pandemie eingestellt worden war. Eine monatliche Umfrage zur Stimmung der Verbraucher blieb im Mai zwar etwas hinter den Erwartungen zurück, das belastete die Notierungen bislang aber nicht.

ASIEN

In Asien bewegen sich die Kurse am Mittwoch in untesrchiedliche Richtungen.

In Japan kann der Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit einen Gewinn in Höhe von 0,92 Prozent verbuchen und steigt auf 21.467 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland tritt der Shanghai Composite derweil auf der Stelle. Er zeigt sich bei 2.845 Punkten um nur 0,05 Przoent schwächer zum Vortag. In Hongkong erleidet der Hang Seng zur gleichen Zeit einen Verlust von 0,39 Prozent und fällt auf 23.294 Einheiten.

Die Märkte bewegten sich im Spannungsfeld zwischen der Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung im Zuge der weltweiten Lockerungsmaßnahmen und der Sorge vor einer Verschärfung des Konflikts zwischen den USA und China. Letzteres bremst die Aktienmärkte in Schanghai und Hongkong, die sich mit leichten Abschlägen zeigen.

Laut einem Medienbericht erwägten die USA Sanktionen gegen chinesische Beamte wegen Pekings Plan, ein neues nationales Sicherheitsgesetz in Hongkong durchzusetzen, heißt es von Marktexperten von Phillip Securities. Unabhängig davon sagte US-Präsident Donald Trump am späten Dienstag, dass er bis Ende dieser Woche eine Ankündigung über die Reaktion der USA auf das Vorgehen Chinas in Hongkong machen werde. Trump hat zudem davor gewarnt, dass Hongkong im Falle einer Umsetzung des geplanten chinesischen Sicherheitsgesetzes seinen Status als internationaler Finanzplatz verlieren könnte.

Die Analysten der Commonwealth Bank of Australia (CBA): "Die zunehmenden Spannungen bringen den Phase-1- Handelsdeal in Gefahr". Sollte sich eine der beiden Seiten davon zurückziehen, dann dürfte der Dollar scharf aufwerten und Yuan sowie australischer und neuseeländischer Dollar an Wert verlieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX