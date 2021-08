Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt agierten die Anleger am Donnerstag verhalten.

Der ATX begann den Handel noch wenig verändert, rutschte anschließend aber in die Verlustzone. Er verabschiedete sich letztlich mit einem Abschlag von 0,49 Prozent bei 3.600,61 Punkten.

Nach wie vor beschäftigten die Themen Coronapandemie und die US-Geldpolitik die Marktteilnehmer am meisten. Die letzten Tage konsolidierten die Märkte auf einem weiterhin relativ hohen Niveau. Die Anleger hielten sich vor der Rede von Jerome Powell am Freitag zurück. Hier erwartet man sich neue Informationen über die künftige US-Geldpolitik.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigten sich die Anleger am Donnerstag zurückhaltend.

Der DAX startete bereits mit einem Minus in den Handel. Auch im weiteren Verlauf bewegte sich der deutsche Leitindex auf rotem Terrain und beendete den Tag letztlich 0,42 Prozent tiefer bei 15.793,62 Zählern.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag weiter vorsichtig geblieben. Sie warteten auf die an diesem Freitag anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten. Zum jährlich stattfindenden Zentralbanken-Symposium halten Marktexperten es für gut möglich, dass Jerome Powell dann auch Aussagen zur künftigen Geldpolitik in den USA machen könnte. Analyst Christian Schmidt von der Helaba verwies zudem auf die in letzter Zeit schwachen Handelsumsätze im DAX. "Dies spricht für die These, dass sich Teile der institutionellen Anleger aktuell nicht mehr am Markt zeigen. Entsprechend steht die Frage im Raum, ob der Spielraum auf der Oberseite inzwischen weitgehend ausgereizt wurde." Allerdings ist der Handel in den Sommermonaten oftmals auch recht dünn, weil auch viele Profi-Anleger im Urlaub sind.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zogen sich am Donnerstag zurück.

Der Dow Jones schloss mit einem Verlust von 0,54 Prozent bei 35.213,12 Punkten, nachdem er die Sitzung noch 0,12 Prozent höher bei 35.449,68 Punkten eröffnet hatte. Im weiteren Verlauf gerieten die Kurse jedoch immer mehr unter Druck. Der NASDAQ Composite ging bei 14.945,81 Einheiten um 0,64 Prozent tiefer aus dem Handel. Er weitete seine Verluste im Hansdelsverlauf aus, nachdem er bereits zum Start 0,11 Prozent auf 15.025,17 Zähler verloren hatte.

Nach zuletzt fünf Tagen mit meist kleinen Kursgewinnen gaben die US-Börsen zum Start des Notenbankertreffens am Donnerstag in Jackson Hole leicht nach. Für etwas Verunsicherung und damit Zurückhaltung sorgte laut Marktbeobachtern auch, dass bei einer Anschlagsserie am Flughafen Kabul in Afghanistan mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen sind. Auch von weiteren Explosionen in der afghanischen Stad war die Rede.

Neue US-Konjunkturdaten bewegten kaum: Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel im Rahmen der Erwartung aus, das Wachstum der US-Wirtschaft im zweiten Quartal wurde einen Tick nach oben revidiert, entsprach mit 6,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal aber ebenfalls insgesamt der Erwartung.

Die Blicke sind weiterhin bereits auf die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen am Freitag gerichtet. Diejenigen, die eine klare Aussage von Powell über Form und Zeitpunkt der Rückführung der Wertpapierkäufe erwarteten, "könnten enttäuscht werden", sagte Paolo Zanghieri, Ökonom bei Generali Investments. Die Wirtschaftsdaten seien zwar gut, aber die Dynamik lasse nach und die Inflationsängste seien nicht gestiegen, erklärte er und betonte zudem, dass im jüngsten Fed-Protokoll "eindeutig festgestellt wurde, dass es noch keinen Zeitplan für das Tapering gibt".

ASIEN An den asiatischen Börsen herrscht am Freitag eine uneinheitliche Stimmung.

Der japanische Leitindex Nikkei in Tokio notiert zuletzt (07:00 MESZ) 0,50 Prozent tiefer bei 27.602,49 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,49 Prozent auf 3.518,83 Punkte nach oben. Der Hang Seng in Hongkong präsentiert sich 0,51 Prozent fester bei 25.546,37 Einheiten.

Der Terroranschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul vom Vortag, steigende Corona-Fallzahlen und "falkenhafte" Äußerungen einiger US-Notenbanker verunsichern die Anleger. Diese blicken umso gespannter dem Auftritt des Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole an diesem Freitag entgegen. Die Investoren hoffen, aus seiner Rede Erkenntnisse darüber gewinnen zu können, wann die Fed mit der Rückführung ihrer Anleihekäufe beginnen wird. Powell wird allerdings erst lange nach Börsenschluss in Asien sprechen.

Während viele Beobachter jedoch bezweifeln, dass Powell sich in irgendeiner Weise festlegen wird, haben sich andere Fed-Vertreter schon recht klar geäußert. So sagte der Präsident der Fed-Filiale von Dallas, Robert Kaplan, er wolle seine Kollegen dazu drängen, im September das sogenannte Tapering anzukündigen und ab Oktober mit der allmählichen Verringerung der Anleihekäufe zu beginnen. Und der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, hatte angedeutet, dass sich die Mitglieder der Fed einer Einigung näherten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX