ATX vorbörslich schwächer -- DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

Am heimischen Markt werden am Freitag vorbörslich bereits leichte Verluste beobachtet. Der deutsche Leitindex wird knapp über der Nulllinie erwartet. Die asiatischen Indizes weisen auch vor dem Wochenende eine freundliche Tendenz aus.

AUSTRIA

An der Wiener Börse macht sich am Freitag vorbörslich Zurückhaltung breit.

Der ATX zeigt sich bereits vor der Sitzungseröffnung schwächer.

Fehlende Impulse aus den USA, wo die Börsen gestern aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen waren und es heute nur zu einem verkürzten Handel kommt, machen sich auch am heimischen Markt bemerkbar. Weiterhin belasten Corona-Neuinfektionen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie.

DEUTSCHLAND

Vor dem Wochenende präsentiert sich der DAX vorbörslich etwas freundlicher.

Der deutsche Leitindex DAX weist bereits vor Beginn des Freitagshandel ein leichtes Plus aus.

Von der Wall Street fehlen mit den Thangsgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handel am Freitag die Impulse. Sorgen bereitet den Anlegern vor allem die aktuelle Corona-Welle. In Deutschland ist die Marke von einer Million Corona-Infektionen überschritten worden.

WALL STREET

Anlässlich des US-Feiertags Thanksgiving ruht der Handel an der Wall Street am Donnerstag.

Am Mittwoch zeigte sich der Dow Jones zum Börsenstart kaum bewegt, stand im Anschluss jedoch tiefer. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 0,58 Prozent auf 29.872,67 Punkte. Am Vortag hatte er erstmals den Sprung über 30.000 Punkte gemeistert. Der NASDAQ Composite startete daneben mit einem leichten Aufschlag und legt auch im Verlauf zu. Sein Schlussstand belief sich auf 12.094,40 Zähler (+0,48 Prozent).

Vor dem am Donnerstag startenden verlängerten Thanksgiving-Wochenende hielten sich US-Anleger zurück. Die vorbörslich vermeldeten Konjunkturmeldungen sorgen dagegen kaum für Bewegung. Die US-Wirtschaft erholte sich im dritten Jahresviertel um 33 Prozent. Anleger schielen jedoch bereits auf das mit hohen Erwartungen verbundene vierte Quartal. Dieses wird traditionell durch das Weihnachtsgeschäft angetrieben.

ASIEN

An den Märkten in Fernost sind die Vorzeichen vor dem Wochenende mehrheitlich grün.

Der japanische Leitindex Nikkei legt um 0,31 Prozent auf 26.620,02 Punkte zu.(7.00 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 3.376,59 Zähler. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,09 Prozent auf 26.795,64 Einheiten zu. (7.00 Uhr MEZ)

Sorgen bereitet den Anlegern vor allem die grassierende Corona-Welle. Nachdem zuletzt vor allem zyklische Werte von der Erwartung nach oben getragen wurden, dass bald verfügbare Covid-19-Impfstoffe eingesetzt werden können, werden hier nun aufgelaufene Gewinne eingestrichen. Zudem fehlen Impulse aus den USA, wo am Donnerstag aufgrund des Thanksgiving-Feiertags an den Börsen nicht gehandelt wurde.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX