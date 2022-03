Ukraine-Krieg und Marktzinsen im Fokus: ATX und DAX kaum verändert erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag auf Vortagesniveau erwartet. Die Börsen in Fernost bewegen sich zu Beginn der Woche in verschiedene Richtungen. In den USA waren unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte mit minimalen Aufschlägen in die neue Handelswoche starten.

Der ATX steigt in vorbörslichen Indikationen um 0,11 Prozent auf 3.271,25 Punkte. Zum Läuten der Schlussglocke verblieb am Freitag ein Plus von 0,4 Prozent bei 3.267,78 Zählern.

Der Krieg in der Ukraine dürfte auch in der neuen Börsenwoche ein zentrales Thema bleiben. "Die Handelswoche wird erneut im Zeichen des Ukraine-Kriegs und des Inflationsdrucks stehen", erwartet Andreas Lipkow, Marktexperte von comdirect. Mit jeder weiteren Konfliktwoche spitze sich die Wirtschaftslage zu. Insbesondere die gestiegenen Energiekosten seien ein ernsthaftes Problem für die Unternehmen und das Konsumverhalten. "Die Marktteilnehmer bleiben nervös und dürften sich mit neuen Engagements [...] weiter zurückhalten", ergänzt er. Die Perspektiven für europäische Aktien sei allgemein inzwischen "stark eingetrübt".

DEUTSCHLAND

Am deutschen Markt zeichnet sich ein stabiler Wochenauftakt ab.

Der DAX zeigt sich vorbörslich nahezu unverändert bei 14.305,70 Punkten. Am Freitag hatte er sich letztlich 0,22 Prozent stärker bei 14.305,76 Punkten ins Wochenende verabschiedet.

Eines der größten Börsenthemen bleibt die Kriegslage in Osteuropa, im Weiteren ergänzt durch die sich verschärfende Corona-Lage in China - mit einem Lockdown unter anderem in Shanghai - und die Inflationsentwicklung als Treiber geldpolitischer Straffungen. "Die Rhetorik gegen Russland wird schärfer", hieß es am Morgen in einem Kommentar der Credit Suisse. Den Experten der Bank zufolge bleibt es abzuwarten, wie der Finanzmärkte darauf reagieren.

Am Wochenende hatte US-Präsident Joe Biden mit einer Verbalattacke gegen Kremlchef Wladimir Putin Empörung in Russland ausgelöst. Biden nannte den russischen Präsidenten in einer Rede in Warschau einen "Diktator" und schloss mit den Worten: "Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben." Das Weiße Haus relativierte, es sei kein Aufruf zum Sturz Putins. Der Kreml protestierte dennoch umgehend. Der russische Außenpolitiker Konstantin Kossatschow hielt Biden Fehler vor, die schlimmer seien als Verbrechen.

WALL STREET

An den US-Börsen gab es unterschiedliche Tendenzen.

Der Dow Jones notierte zur Eröffnung mit minimalem Plus und baute dieses weiter aus. Schlussendlich gewann er 0,44 Prozent auf 34.861,24 Einheiten. Der NASDAQ Composite legte zum Start marginal zu. Anschließend begab er sich auf rotes Terrain und beendete den Tag 0,14 Prozent niedriger bei 14.169,30 Punkten.

Am Markt hieß es, Anleger wägten weiterhin die Risiken ab, die derzeit mit dem Krieg, Wachstumssorgen, der hohen Inflation und einer straffer werdenden Geldpolitik einhergingen.

Auf der Unternehmensseite waren die Blicke zu Wochenschluss auf die US-Technologiegiganten gerichtet. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am späten Donnerstagabend in Brüssel auf ein Gesetz über digitale Märkte, das die Marktmacht von Unternehmen wie Facebook und Google eindämmen und für faireren Wettbewerb sorgen soll. Damit müssen die Konzerne in der Europäischen Union künftig deutlich strengere Regeln einhalten.

ASIEN

In Asien finden die wichtigsten Indizes am Montag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert gegen 6:55 Uhr unserer Zeit 0,41 Prozent auf 28.034 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,13 Prozent auf 3.208 Stellen nach. In Hongkong verbucht der Hang Seng hingegen Gewinne: Er steigt zeitglich um 1,3 Prozent auf 21.683 Zähler.

Die Indizes werden zum Wochenstart nach oben gebremst vom neuerlichen deutlichen Anstieg der Marktzinsen in den USA am Freitag angesichts sich mehrender Signale, dass der begonnene Zinserhöhungszyklus in den USA wegen der hohen Inflation noch an Schärfe gewinnen könnte. Zugleich fährt die japanische Notenbank aber einen weiter ultraexpansiven Kurs. Eine Ausnahme macht Hongkong, wo es nach Anfangsverlusten mittlerweile deutlich nach oben geht, womit das kräftige Freitagsminus fast wieder ausgebügelt wird.

Dass Schanghai wegen eines Corona-Ausbruchs mehr oder weniger komplett abgeriegelt wird, wird gut weggesteckt. In zwei Stufen sollen dort über die nächsten neun Tage umfassende Corona-Tests durchgeführt werden. Derweil kommt aus der Industrie des Landes die Nachricht, dass die Gewinne im Zeitraum Januar-Februar um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind, nachdem das Plus im Dezember noch 4,2 Prozent betragen hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX