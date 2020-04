Wall Street-Handel verläuft volatil -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex konnten am Dienstag kräftige Gewinne verzeichnen. Die Wall Street zeigt sich schwankungsanfällig. Die Aktienmärkte in Fernost fanden hingegen keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

In Wien griffen die Anleger am Montag beherzt zu.

Nach einer Eröffnung im Plus war der ATX rasch ins Minus abgerutscht. Noch in der ersten Handelsstunde orientierte sich der heimische Leitindex in Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld dann jedoch deutlich nach oben. Zum Handelsende stand ein Gewinn von 2,34 Prozent auf 2.164,62 Zähler an der Tafel.

Die Marktteilnehmer werden zunehmend optimistischer, was die Bewältigung der Corona-Pandemie angeht. In Österreich hat die Regierung nun das Auslaufen der "Ausgangsbeschränkungen" ab 1. Mai angekündigt. Die zentrale Einschränkung, wonach in der Öffentlichkeit ein Meter Abstand zu anderen Personen gehalten werden muss, bleibt allerdings.

Auch die Ölpreise stabilisierten sich gegen Mittag, nachdem sie in der Früh zunächst ihre Talfahrt fortgesetzt hatten.

Auf Unternehmensseite blieb es bisher ruhig. Erst nach Handelsschluss werden Geschäftszahlen der Telekom Austria erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite.

Der DAX eröffnete 0,01 Prozent tiefer bei 10.658,47 Stellen, konnte sich dann aber deutlich in die Gewinnzone vorarbeiten. Schlussendlich gewann er 1,27 Prozent auf 10.795,63 Einheiten.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag zuversichtlich geblieben. Der Leitindex DAX knüpfte an seinen starken Wochenauftakt an und legte weiter zu.

"Immer mehr Länder gehen, wenn auch nur sehr kleine, Schritte aus dem Lockdown heraus in Richtung Normalität", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Auch wenn der Weg bis dahin noch sehr weit sei, verstärke sich an den Börsen mit den Lockerungsmaßnahmen auch die Hoffnung auf eine baldige wirtschaftliche Erholung.

Im Fokus standen die Aktien von Wirecard nach der Veröffentlichung des KPMG-Berichts zur Sonderprüfung der Bilanzen absackten, sowie die Papiere der Lufthansa nach einem Pressebericht über hohe Staatshilfen vom Bund.

WALL STREET

Die Wall Street zeigt sich am Dienstag volatil.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial eröffnete 0,93 Prozent höher bei 24.357,17 Punkten und markierte kurzzeitig den höchsten Stand seit sieben Wochen. Danach rutschte er auf rotes Terrain, kann aktuell aber leicht grüne Vorzeichen aufweisen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite verliert derzeit kräftig, nachdem er zum Start um 1,09 Prozent auf 8.825,68 Zähler geklettert war.

Während sich in den USA die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten der Millionengrenze nähert, hatte US-Präsident Donald Trump am Vorabend erneut auf eine baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft gedrungen. Diese müsse "schnell, aber sicher" erfolgen. Inzwischen haben mehrere Bundesstaaten eine Lockerung angekündigt, darunter am Montag etwa der wichtige Bundesstaat Texas.

Trump betonte zudem, er rechne mit einer rasanten Erholung der US-Wirtschaft noch in diesem Jahr. Laut Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett müssen sich die Amerikaner allerdings im zweiten Quartal auf den stärksten Einbruch der US-Wirtschaft seit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er-Jahre einstellen.

ASIEN

Am Dienstag entwickelten sich die asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen.

In Japan schloss der Nikkei mit einem kleinen Verlust von 0,06 Prozent bei 19.771,19 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,19 Prozent auf 2.810,02 Einheiten. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng hingegen einen Zuwachs um 1,22 Prozent auf 24.575,96 Stellen.

Nach den Aufschlägen zum Wochenauftakt wurden mancherorts Gewinne mitgenommen. In den USA beginnt im späteren Tagesverlauf die zweitägige Sitzung der Federal Reserve, deren Ergebnis am Mittwochabend deutscher Zeit bekannt gegeben wird, so dass die asiatischen Börsen erst am Donnerstag darauf reagieren können. Auch das war für viele Anleger ein Grund, sich zurückzuhalten.

Überdies ist die Handelswoche feiertagsbedingt an einigen Börsen verkürzt. In Japan ruht der Handel am Mittwoch wegen des "Tags des Showa", in Hongkong und Südkorea am Donnerstag wegen "Buddhas Geburtstag". Und auch der Tag der Arbeit am Freitag ist in vielen Ländern der Region ein Feiertag, so etwa in China, Hongkong und Südkorea.

Zentrales Thema war nach wie vor die Coronavirus-Krise. Hoffnungen, dass die Kontaktbeschränkungen gelockert oder gar aufgehoben werden und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, wechselten sich ab mit der Angst vor den konjunkturellen Folgen der Pandemie. Daneben lief die Bilanzsaison auf Hochtouren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX