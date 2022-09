Zins- und Konjunktursorgen im Fokus: ATX in Rot -- DAX fällt zeitweise unter 12.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Verlusten

Der ATX gibt am Mittwoch deutlich nach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht kräftige Abgaben. Die Börsen in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte in Rot.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit negativer Tendenz.

Der ATX notiert am Vormittag klar im Minus. Zeitweise verliert er mehr als zwei Prozent.

Schwache Vorgaben kamen aus Übersee - so ist der S&P 500 am Vorabend auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen. In Asien fielen die wichtigsten Aktienindizes ebenfalls deutlich. Zinserhöhungsängste und die damit einhergehenden Konjunktursorgen belasteten den Handel.

Laut dem IG-Marktexperten Christian Henke hat der Fed-Notenbanker James Bullard mit seinen jüngsten Aussagen die nächste Verkaufswelle losgetreten. Ihm zufolge sind mehr Zinserhöhungen erforderlich, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Im weiteren Tagesverlauf werden sich erneut Notenbankvertreter zu Wort melden, diesseits als auch jenseits des Atlantiks. Vor allem dürften sich die Blicke auf die Begrüßungsrede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell bei einer Bankenkonferenz richten.

Konjunkturseitig hat die Konsumlaune der Deutschen wegen schwacher Konjunkturerwartungen und steigender Energiekosten ein Rekordtief erreicht. Der in der Konsumklimastudie im September ermittelte Indexwert für Oktober fiel um 5,7 Punkte auf minus 42,5 Punkte, wie die Konsumforscher der GfK mitteilten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bleibt am Mittwoch im Abwärtsstrudel.

Der DAX startete 0,94 Prozent tiefer bei 12.025,43 Punkten und fällt anschließend tiefer ins Minus. Dabei unterschreitet er zeitweise die runde Marke von 12.000 Punkten.

Der DAX bleibt wegen Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen im freien Fall. Erstmals seit November 2020 sackte er am Mittwoch unter die Marke von 12.000 Punkten, die psychologisch von großer Bedeutung ist.

"Es droht eine weitere Handelswoche des Grauens", urteilte der Marktbeobachter Timo Emden. Bislang hat der DAX im Laufe dieser Woche schon wieder mehr als 3 Prozent verloren. Seit dem Zwischenhoch vor gut zwei Wochen hat er nun schon mehr als zwölf Prozent eingebüßt. Laut dem Marktbeobachter Christian Henke vom Broker IG hat der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard, mit seinen neuesten Aussagen eine nächste Verkaufswelle losgetreten.

Bullard und weitere US-Notenbanker erneuerten ihre Forderungen nach mehr Zinserhöhungen, was weltweit die Sorgen vor einer Rezession erhöht. "Nachrichten, die die Talfahrt aufhalten könnten, sind nicht zu sehen", gibt sich Henke daher pessimistisch. Hinzu kommen neuerdings Sorgen um die Stabilität des Energienetzes, nachdem entdeckte Lecks an den beiden Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 mit einem möglichen Sabotageakt in Verbindung gebracht werden.

WALL STREET

Nach der kräftigen Talfahrt an den US-Börsen kam es am Dienstag nur teilweise zu einer Erholungsbewegung.

Der Dow Jones musste seine zwischenzeitlichen Gweinne abgeben und schloss 0,42 Prozent tiefer bei 29.136,90 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite schloss unterhalb seiner Tageshochs, ging aber 0,25 Prozent höher bei 10.829,50 Punkten aus dem Handel.

In den vergangenen Wochen hatten steigende Zinsen und die Sorge vor einem Konjunktureinbruch auf den Kursen gelastet.

Das Risiko einer Rezession im nächsten Jahr "ist jetzt auf über 50 Prozent gestiegen", so Chefvolkswirt Douglas Porter von BMO Capital Markets. "Diese aggressivere Serie von Zinserhöhungen wird die US-Wirtschaft noch stärker belasten". Die US-Notenbank hatte den Leitzins in der Vorwoche zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht.

Frische US-Konjunkturdaten gaben dem Markt zunächst keine klare Richtung. So sanken die Aufträge für langlebige Güter im August erneut leicht. Die Stimmung der Verbraucher aber hellte sich im September überraschend deutlich auf.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch in Rot.

Der Nikkei in Japan verlor am Mittwoch letztlich 1,50 Prozent auf 26.173,98 Punkte.

Für den Shanghai Composite ging es derweil um 1,58 Prozent auf 3.045,07 Zählern runter. In Hongkong fiel der Hang Seng um 3,41 Prozent auf 17.250,88 Punkte.

Nach den Stabilisierungsansätzen am Vortag haben die asiatischen Börsen am Mittwoch wieder nach unten gedreht. Dabei fielen die Verluste deutlich aus. Vor allem an den technologielastigeren Märkten wie Hongkong oder Südkorea ging es merklich nach unten.

An den US-Börsen hatten Technologieschwergewichte wie Amazon, Meta und Alphabet Verluste erlitten und damit auf verstärkte Zinssorgen reagiert. Als Belastung erwiesen sich Aussagen von James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis. Ihm zufolge sind mehr Zinserhöhungen erforderlich, um die hohe Inflation zu bekämpfen.

Aber auch wenn sich in absehbarer Zeit ein Ende der US-Zinsanhebungen abzeichnen sollte, ist so schnell wohl keine Wende zu einer lockeren Geldpolitik zu erwarten. "Ich halte baldige Zinssenkungen für unwahrscheinlich", prognostizierte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank. "Obwohl die Inflationsrate in den USA weiter fallen dürfte, bleibt der Preisdruck aus geldpolitischer Sicht insgesamt zu hoch." Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen für die Schwäche der Technologiewerte zudem auf das US-Unternehmen Apple, das die iPhone-Produktion angesichts der Nachfrageentwicklung nicht ausweiten wolle.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX