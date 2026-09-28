Ethereum - Japanischer Yen

417 973,21
 JPY
-5 135,53
-1,21 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 28.09.2026 07:12:33

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Am Freitag dominierten die Bullen das Geschehen am Wiener Aktienmarkt.

Schon im frühen Handel bewegte sich der ATX auf grünem Terrain und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Dabei näherte er sich der runden Marke von 7.000 Punkten, die er in dieser Woche erstmals geknackt hatte, wieder an. Letztlich ging er aber bei 6.943,67 Einheiten (+0,90 Prozent) aus dem Handel.

Damit hat die Wiener Börse ihre moderaten Vortagesverluste wieder wettgemacht. Unterstützung kam dabei von etwas zurückgehenden Ölpreisen, die am Vorabend noch kräftig zulegten. Hintergrund der Entspannung am Ölmarkt waren neuerliche Berichte über diplomatische Bemühungen zur Öffnung der Straße von Hormus. Demnach legte der Iran den Vereinigten Staaten einen Plan zur Beilegung des Krieges vor.

Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über die Marke von 7.000 Punkten nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht reicht es dennoch für ein moderates Plus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren vor dem Wochenende Gewinne zu sehen.

Bereits zum Handelsstart notierte der DAX merklich fester und ließ sich im Handelsverlauf nicht von seinem Kurs abbringen, daran änderte auch ein kleiner Rücksetzer am Nachmittag nichts. Letztlich verabschiedete sich das Barometer 0,56 Prozent höher bei 25.408,64 Zählern ins Wochenende.

Maßgeblich verantwortlich für den Mut der Anleger waren leicht nachlassende Ölpreise, nachdem diese am Vorabend noch drastisch zulegten. Grund für die Entspannung am Ölmarkt waren indes wieder aufkommende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Denn Berichten zufolge habe der Iran den USA einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende vorgelegt. Demnach könnte die Straße von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hieß es aus dem Weißen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street waren am Freitag in Kauflaune.

Der Dow Jones präsentierte sich während der gesamten Sitzung im Plus und legte zum Handelsschluss um 0,93 Prozent auf 51.828,62 Punkte zu.
Der technologielastige NASDAQ Composite erzielte einen Zuwachs von 0,48 Prozent und schloss auf 27.068,72 Zählern.

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt und damit eine von starken Schwankungen geprägte Woche versöhnlich beendet. Für Rückenwind sorgten vor allem Technologiewerte rund um das Thema Künstliche Intelligenz, wobei insbesondere Microsoft gefragt war. Gleichzeitig blieben die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen sowie die hohen Ölpreise wichtige Belastungsfaktoren. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran sorgte unterdessen für etwas Erleichterung. Insgesamt überwog zum Wochenschluss der Optimismus im Technologiesektor, während Zins-, Inflations- und geopolitische Risiken die Kaufbereitschaft weiterhin begrenzten.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost finden auch am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,1 Prozent auf 66.299,31 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt dagegen kräftige 1,74 Prozent auf 3.820,82 Zähler nach.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,64 Prozent auf 24.666,09 Punkte.

Uneinheitlich geht es zum Start in die neue Börsenwoche an den Börsen in Ostasien zu. Unter Druck stehen Chipaktien und andere Aktien mit KI-Fantasie, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgehen. Hintergrund sind neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenA, die selbstständig außergewöhnliche Mittel ergriffen haben sollen, um an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler hat darauf vorläufig das Training der neuesten Modelle gestoppt. Das wirft generell wieder Fragen über die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der hohen KI-Investitionen vieler Unternehmen auf.

Daneben bremst der wieder deutlich gestiegene Ölpreise angesichts ausbleibender Fortschritte im Hinblick auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
28.09.26 A B Infrabuild Ltd Registered Shs / Hauptversammlung
28.09.26 Aberdeen International IncShs / Hauptversammlung
28.09.26 ACE Software Exports Ltd Registered Shs Partly Paid / Hauptversammlung
28.09.26 Action S.A. / Quartalszahlen
28.09.26 Adcounty Media India Limited Registered Shs 144A Reg S / Hauptversammlung
28.09.26 ADL PartnerAct. / Quartalszahlen
28.09.26 Admach Systems Limited Registered Shs 144A Reg S / Hauptversammlung
28.09.26 Advit Jewels Limited Registered Shs 144A Reg S / Hauptversammlung

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
28.09.26 St. Stephens Tag
28.09.26 Corporate Service Price Index (YoY)
28.09.26 BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
28.09.26 Consumer Confidence
28.09.26 Industrial Production (YoY)
28.09.26 Industrial Production (MoM)
28.09.26 Industrial Confidence
28.09.26 Handelsbilanz (MoM)
28.09.26 Einzelhandelsumsatz
28.09.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
28.09.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
28.09.26 Handelsbilanz, nicht-EU
28.09.26 UniCredit Bank EMI für das verarbeitende Gewerbe
28.09.26 BoE Ramsden Rede
28.09.26 Kumulativer Industrieertrag
28.09.26 Industrieproduktion
28.09.26 Manufacturing Output
28.09.26 Handelsbilanz, saisonbereinigt, USD
28.09.26 Handelsbilanz, USD
28.09.26 Leistungsbilanz
28.09.26 Dallas Fed Herstellungsindex
28.09.26 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
28.09.26 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
28.09.26 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
28.09.26 BOK Herstellung BSI

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen