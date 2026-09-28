Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Am Freitag dominierten die Bullen das Geschehen am Wiener Aktienmarkt.

Schon im frühen Handel bewegte sich der ATX auf grünem Terrain und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Dabei näherte er sich der runden Marke von 7.000 Punkten, die er in dieser Woche erstmals geknackt hatte, wieder an. Letztlich ging er aber bei 6.943,67 Einheiten (+0,90 Prozent) aus dem Handel.

Damit hat die Wiener Börse ihre moderaten Vortagesverluste wieder wettgemacht. Unterstützung kam dabei von etwas zurückgehenden Ölpreisen, die am Vorabend noch kräftig zulegten. Hintergrund der Entspannung am Ölmarkt waren neuerliche Berichte über diplomatische Bemühungen zur Öffnung der Straße von Hormus. Demnach legte der Iran den Vereinigten Staaten einen Plan zur Beilegung des Krieges vor.

Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über die Marke von 7.000 Punkten nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht reicht es dennoch für ein moderates Plus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt waren vor dem Wochenende Gewinne zu sehen.

Bereits zum Handelsstart notierte der DAX merklich fester und ließ sich im Handelsverlauf nicht von seinem Kurs abbringen, daran änderte auch ein kleiner Rücksetzer am Nachmittag nichts. Letztlich verabschiedete sich das Barometer 0,56 Prozent höher bei 25.408,64 Zählern ins Wochenende.

Maßgeblich verantwortlich für den Mut der Anleger waren leicht nachlassende Ölpreise, nachdem diese am Vorabend noch drastisch zulegten. Grund für die Entspannung am Ölmarkt waren indes wieder aufkommende Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Denn Berichten zufolge habe der Iran den USA einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Kriegsende vorgelegt. Demnach könnte die Straße von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Auf Nachfrage zu dem angeblichen Verhandlungsangebot der Iraner hieß es aus dem Weißen Haus: "Wir führen über die Vermittler positive und konstruktive Gespräche."

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street waren am Freitag in Kauflaune.

Der Dow Jones präsentierte sich während der gesamten Sitzung im Plus und legte zum Handelsschluss um 0,93 Prozent auf 51.828,62 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite erzielte einen Zuwachs von 0,48 Prozent und schloss auf 27.068,72 Zählern.

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend zugelegt und damit eine von starken Schwankungen geprägte Woche versöhnlich beendet. Für Rückenwind sorgten vor allem Technologiewerte rund um das Thema Künstliche Intelligenz, wobei insbesondere Microsoft gefragt war. Gleichzeitig blieben die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen von US-Staatsanleihen sowie die hohen Ölpreise wichtige Belastungsfaktoren. Die Aussicht auf eine mögliche Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran sorgte unterdessen für etwas Erleichterung. Insgesamt überwog zum Wochenschluss der Optimismus im Technologiesektor, während Zins-, Inflations- und geopolitische Risiken die Kaufbereitschaft weiterhin begrenzten.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost finden auch am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,1 Prozent auf 66.299,31 Punkte.

Der Shanghai Composite gibt dagegen kräftige 1,74 Prozent auf 3.820,82 Zähler nach.

In Hongkong steigt der Hang Seng unterdessen 0,64 Prozent auf 24.666,09 Punkte.

Uneinheitlich geht es zum Start in die neue Börsenwoche an den Börsen in Ostasien zu. Unter Druck stehen Chipaktien und andere Aktien mit KI-Fantasie, weil wieder Sorgen über eine zu schnelle und unkontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz umgehen. Hintergrund sind neue Meldungen über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenA, die selbstständig außergewöhnliche Mittel ergriffen haben sollen, um an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler hat darauf vorläufig das Training der neuesten Modelle gestoppt. Das wirft generell wieder Fragen über die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit der hohen KI-Investitionen vieler Unternehmen auf.

Daneben bremst der wieder deutlich gestiegene Ölpreise angesichts ausbleibender Fortschritte im Hinblick auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX