ATX gewinnt -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Aufschlägen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag mit Zuwächsen. In Deutschland bewegt sich der DAX um die Nulllinie. An den Märkten in Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich zum Wochenbeginn freundlich.

Der Leitindex ATX kann nach Handelsbeginn zulegen.

Zum Wochenstart konnte der heimische Aktienmarkt erneut eine behauptete Eröffnung verzeichnen.

Das Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) rechnet trotz der internationalen Eintrübung der Wirtschaft nicht mit einer Rezession in Österreich und sieht daher auch ein klassisches Konjunkturpaket nicht notwendig. Das sagte der Leiter des Wifo, Christoph Badelt, am Sonntag in der TV-"Pressestunde" des ORF. Man rechne zwar mit einer Verlangsamung des Wachstums, aber doch mit einem deutlich positiven Wachstum.

Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht am Programm. In Europa wird am Vormittag lediglich die Geldmenge M3 im September von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht. Aus den USA folgt im Verlauf neben einem Vorausbericht der Handelsbilanz lediglich der Dallas-Fed-Index.

In der Früh lagen in Wien noch keine Unternehmensnachrichten vor. Zahlenvorlagen heimischer Konzerne stehen erst am morgigen Dienstag auf dem Kalender.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Montag stabil.

Der DAX eröffnete marginale 0,02 Prozent höher bei 12.897,40 Punkten und bewegt sich auch anschließend in einer engen Range um die Nulllinie.

Der DAX hat am Montag gleich zum Auftakt ein neues Hoch seit Juni 2018 markiert. Zwar hielt sich die Kaufbereitschaft nach einer dreiwöchigen Kursrally in Grenzen. Laut Marktanalysten könnte er nun die runde Marke von 13.000 Punkten ins Visier nehmen. "Aber die Luft da oben ist schon sehr dünn", gab Martin Chmaj von GKFX zu bedenken. Gewinnmitnahmen würden wahrscheinlicher.

Die auch in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison, Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan sowie der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner dürften neben den Dauerbrennern Brexit und Handelsstreit den Wochenverlauf prägen. Insbesondere die Signale der US-Notenbank Fed am Mittwochabend sind laut den Devisenexperten der Commerzbank interessant. Eine Zinssenkung werde von den meisten Beobachtern erwartet. Daher gehe es vor allem darum, ob nach dann drei Zinssenkungen die Anpassungswelle ende oder ob es doch eher ein echter "Zinssenkungs-Zyklus" werde, so die Analysten.

An der deutschen Berichtsfront bleibt das Nachrichtenaufkommen zu Wochenbeginn noch übersichtlich. Den Auftakt in den hiesigen Zahlenreigen eröffnete der Kunststoffspezialist Covestro.

WALL STREET

An der Wall Street ging es vor dem Wochenende signifikant bergauf.

Der Dow Jones legte um 0,57 Prozent auf 26.958,06 Punkte zu. Der NASDAQ Composite erzielte ein neues Rekordhoch und kletterte um 0,70 Prozent auf 8.243,12 Zähler.

Die Wall Street hat sich zum Ende der Handelswoche fester gezeigt. Nach oben gezogen wurden die US-Börsen von Fortschritten im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte mitgeteilt, dass sich Unterhändler beider Seiten bei den Verhandlungen zum sogenannten Phase-eins-Deal näher gekommen sind. Vizepräsident Mike Pence hatte zuvor die Hoffnung auf ein "Phase-eins-Abkommen" mit China ausgedrückt, zugleich das Land aber als strategischen und wirtschaftlichen Rivalen bezeichnet. Daneben stand erneut die Berichtssaison im Blick der Anleger.

ASIEN

Asiens Börsen zeigen sich am Montag mit positiver Tendenz.

In Japan geht es für den Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,31 Prozent nach oben auf 22.870,46 Punkte.

Der Shanghai Composite kann ein Plus von 0,63 Prozent auf 2.973,44 Zähler verzeichnen. Parallel legt der Hang Seng in Hongkong 0,96 Prozent auf 26.923,24 Einheiten zu.

An den asiatischen Börsen überwiegen zu Beginn der neuen Woche die positiven Vorzeichen. Die Anleger schöpfen neue Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits nach ermutigenden Aussagen aus den USA. Dass die Gewinne der chinesischen Industrie im September erneut gesunken sind, belastet den Markt nicht.

Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer hat am Wochenende mitgeteilt, dass dieser gemeinsam mit US-Finanzminister Steve Mnuchin am Freitag mit dem chinesischen Vize-Premier Liu He verhandelt habe und bald weitere Gespräche führen werde. Beide Seiten stünden kurz vor einer Einigung in verschiedenen Punkten. US-Vertreter hatten gesagt, sie hofften auf den Abschluss einer Vereinbarung Mitte November. China wiederum strebt Berichten zufolge die Aussetzung neuer US-Zölle auf chinesische Waren an, die eigentlich am 15. Dezember in Kraft treten sollen.

Der Handelsstreit ist jedoch nicht das einzige Thema am Markt. Im Lauf der Woche stehen Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Bank of Japan auf der Agenda. Auch die Entwicklungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU dürften aufmerksam beobachtet werden. Am Montag werden die EU-Staaten über eine Verschiebung des eigentlich für Ende Oktober vorgesehenen Austrittstermins beraten, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf EU-Kreise. Und nicht zuletzt markiert die laufende Woche den Höhepunkt der US-Bilanzsaison.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa