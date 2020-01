ATX im Plus -- DAX verhalten optimistisch -- Asiens Börsen ohne einheitliche Richtung

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch höher. Der deutsche Leitindex notiert leicht im Plus. An den Handelsplätzen in Fernost überwiegt am Mittwoch die Unentschlossenheit.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich zur Wochenmitte optimistisch. !-- sh_cad_1

Der Leitindex ATX notiert nach einer gut behaupteten Eröffnung aktuell im Plus.

Das zuletzt das Marktgeschehen dominierende Coronavirus bleibt weiter das bestimmende Thema am Markt. Nach dem Kursrutsch vom Montag gab es in Wien am Dienstag wie auch an den internationalen Aktienmärkten jedoch eine Gegenbewegung. Am Abend dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in den Mittelpunkt rücken. Analysten rechnen jedoch mit keiner Änderung der Geldpolitik.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt präsentieren sich zögerlich.

Der DAX begann den Mittwochshandel marginale 0,05 Prozent leichter bei 13.316,42 Einheiten, notiert nun aber knapp in Grün.

Im Hinblick auf das sich weiter verbreitende Coronavirus scheinen die Anleger zur Wochenmitte die Risiken vor einer damit verbundenen möglichen Wirtschaftsabschwächung im Hinterkopf zu behalten. Damit knüpft das Barometer zunächst nicht an seine Vortageserholung an, nachdem es am Montag bis auf den tiefsten Stand seit gut drei Wochen abgerutscht war.

Positive Impulse vom US-Technologiesektor dürften auch hierzulande die Anleger bei Laune halten. Der iPhone-Konzern Apple hatte am Vorabend nach dem New Yorker Börsenschluss mit starken Quartalszahlen und der Prognose für den weiteren Geschäftsverlauf die Erwartungen übertroffen. Impulse von der Geldpolitik könnte es am Abend geben, wenn die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Es wird allerdings erwartet, dass die Fed ihre zuletzt abwartende Haltung bestätigt und den Leitzins nicht antastet. Zu einer Gefahr könnte jedoch das von China ausgehende Coronavirus werden.

Der Ausbruch der neuen Lungenkrankheit in China wird nach Einschätzung eines führenden chinesischen Lungenexperten erst in sieben bis zehn Tagen seinen Höhepunkt erreichen. Die Zahl der Fälle steigt rasant. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile vier Patienten.

Die Berichtssaison nimmt derweil in Deutschland ihren Lauf mit weiteren Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Auf der Agenda stehen die Bilanzen der Software AG und des Waferherstellers Siltronic.

WALL STREET

Nach dem starken Vortagesverlust konnte sich die Wall Street etwas erholen.

Der Dow Jones leitete einen Erholungskurs ein und konnte am zweiten Handelstag der Woche 0,65 Prozent auf 28.722,03 Indexpunkte zulegen. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite präsentierte sich am Dienstag fester und ging mit einem Aufschlag von 1,43 Prozent bei 9.269,68 Zählern in den Feierabend.

Allerdings blieben die Sorgen vor einer Ausbreitung des Coronavirus und damit bestehender Risiken für die globale Konjunktur weiter im Fokus. In den USA wurden erhöhte Zahlen von Verdachtsfällen im dreistelligen Bereich gemeldet. Damit setzt sich die Ausbreitung fort. Auch die Zahl der Todesopfer in China ist weiter gestiegen.

"Die Erholung dürfte auf tönernen Füssen stehen", so Investment-Analyst Marios Hadjikyriacos von XM. Die ohnehin leicht schwächelnde Konjunktur in China könnte durch das Coronavirus einen weiteren Dämpfer erhalten, heisst es weiter.

Der Auftragseingang für langlebige Güter ist in den USA derweil um 2,4 Prozent gestiegen, wogegen Analysten mit einem leichten Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet hatten.

ASIEN

Zweigeteilt ist am Mittwoch das Bild an den asiatischen Aktienmärkten.

In Tokio stand der Nikkei schlussendlich 0,71 Prozent höher bei 23.379,40 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite zuletzt am Donnerstag letztlich 2,75 Prozent auf 2.976,53 Zähler. Dort ruht der Handel auch am Mittwoch weiterhin. Der Hang Seng in Hongkong gibt derzeit 2,89 Prozent ab auf 27.141,13 Einheiten.

Während es an den meisten Plätzen nach den ersten Entspannungssignalen vom Vortag mit den Kursen etwas nach oben ging nach den jüngsten Verlusten, lag der HSI in Hongkong im Späthandel knapp 3 Prozent im Minus. Die Börsianer in der chinesischen Sonderverwaltungsszone konnten nach der zweitägigen Feiertagspause zu Wochenbeginn erstmals wieder handeln und damit auf die Entwicklung um die Ausbreitung des Coronavirus reagieren.

Am Wochenende war in Hongkong wegen des vor allem in Zentralchina grassierenden Coronavirus der Notstand ausgerufen worden, am Dienstag waren Reisebeschränkungen erlassen worden. In Schanghai ruhte das Geschäft dagegen weiter. Dort startet der Handel nach den Neujahrsfeierlichkeiten erst am Montag wieder.

An den anderen Plätzen sorgten unterdessen gute Wall-Street-Vorgaben für Entspannung, ausgelöst vor allem von guten Konjunktur- wie Unternehmensdaten. Nachbörslich in den USA hatte zudem Apple, für viele das Technologiebarometer schlechthin, mit überzeugenden Geschäftszahlen aufgewartet. Daneben stützte die Hoffnung auf konjunkturelle Stimuli, insbesondere der chinesischen Notenbank, wegen der befürchteten negativen Folgen der Coronavirus-Krise.

Gleichwohl hiess es, die Stimmungslage sei weiter fragil und könne schnell wieder kippen, sollte es neue negative Schlagzeilen aus China zur Ausbreitung des Virus geben. Zuletzt wurden die potenziellen Auswirkungen vielfach als etwas weniger dramatisch eingeschätzt, wobei immer wieder Vergleiche zur Sars-Pandemie 2002/2003 angestellt werden.

