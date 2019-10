ATX im Minus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Verluste. In Deutschland bewegt sich der DAX auch auf rotem Terrain. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Tendenz.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Dienstag schwächer.

Der Leitindex ATX bewegte sich nach Handelsstart zunächst um seinen Vortagesschluss, fällt anschließend aber in die Verlustzone zurück.

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagvormittag mit etwas schwächerer Tendenz präsentiert. Auch die meisten anderen europäischen Indizes zeigten sich trotz positiver Übersee-Vorgaben im roten Bereich. Unterstützung liefert der aktuelle Optimismus im Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump sieht die USA auf einem guten Weg für ein Handelsabkommen mit China.

Von den heutigen Daten zur Verbraucherstimmung in Frankreich und den USA werden von Experten keine nennenswerten Impulse erwartet. So hat sich die Stimmung französischer Verbraucher wie erwartet auf hohem Niveau behauptet.

Für Bewegung sorgt in Wien aber auch die laufende Berichtssaison. So hat die BAWAG group auch nach neun Monaten ihren Nettogewinn steigern können und sieht sich damit auf Kurs, alle Jahresziele zu erreichen, wurde in der Früh bekannt. Auch Palfinger hat vor Sitzungsbeginn Quartalszahlen vorgelegt. Der Salzburger Kranhersteller hat in den ersten drei Quartalen mehr Umsatz und Gewinn erzielt. Den Ausblick hat das Unternehmen am Dienstag bestätigt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag etwas leichter.

Der DAX startete marginale 0,04 Prozent höher bei 12.946,34 Punkten, tendiert zuletzt aber knapp auf rotem Terrain.

Der DAX ist zwar inzwischen laut Charttechnikern deutlich überkauft, doch die Bullen lassen offenbar noch keine größeren Verluste zu. Bereits zu Wochenbeginn hatte der Index mit 12.986 Punkten einen weiteren Höchststand seit Juni vergangenen Jahres erreicht, nachdem Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Verlauf der Handelsgespräche mit China für Optimismus gesorgt hatten.

Die Berichtssaison findet an diesem Dienstag im DAX mit aktuellen Geschäftszahlen von Fresenius, FMC und Beiersdorf ihre Fortsetzung. Bereits am Vorabend legte die Deutsche Börse vor.

WALL STREET

Anleger griffen an der Wall Street zum Wochenstart zu.

Der Dow Jones ging bereits höher in den Tag und baute die Gewinne weiter aus. Der US-amerikanische Leitindex schaffte den Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Punkten. Letztlich gewann er 0,49 Prozent auf 27.090,72 Einheiten. Der NASDAQ Composite bewegte sich auch auf grünem Terrain. Er lag zum Handelsende 1,01 Prozent höher bei 8.325,99 Zählern. Daneben erhielt der S&P 500 deutlichen Auftrieb und erklomm ein neues Rekordhoch bei 3.044,08 Einheiten.

Die US-Börsen haben sich am Montag wieder mehrheitlich zu Rekorden aufgeschwungen. Dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang es immerhin, erneut die Hürde von 27.000 Punkten zu überwinden. Auftrieb gaben Aussagen des US-Präsidenten zum Verlauf der Handelsgespräche mit China. Donald Trump hatte vor Journalisten gesagt: "Wir sind dem Zeitplan voraus." Das stimmte die Anleger optimistisch.

Neben Trumps Kommentar zum Verlauf der Gespräche mit China stehen im Wochenverlauf weitere wichtige Neuigkeiten an. Neben der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison und zahlreichen Konjunkturdaten wird die US-Notenbank in den Blick rücken. Am Mittwoch dürfte die Fed die nächste Zinssenkung bekanntgeben, wie mehrheitlich gehofft wird.

ASIEN

Asiens Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

In Japan ging es für den Nikkei bis zum Handelsende 0,47 Prozent nach oben auf 22.974,13 Punkte.

Der Shanghai Composite dagegen verlor 0,87 Prozent auf 2.954,18 Zähler. Parallel gab der Hang Seng in Hongkong 0,39 Prozent auf 26.786,76 Einheiten ab.

An den Börsen Asien ist am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen gewesen. Zwar stützte in vielen Fällen erneut die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit die Kurse, zumal die Verhandlungen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump schneller als erwartet vorankommen, doch trat die Bilanzsaison stärker in den Vordergrund. Unter den jüngsten Quartalsausweisen von Unternehmen der Region gab es sowohl positive wie auch negative Überraschungen. Nicht zuletzt veranlasste auch die bevorstehende US-Notenbanksitzung die Anleger zur Zurückhaltung.

Die chinesischen Börsen in Shanghai und Hongkong verloren, obwohl die USA erwägen, weitere chinesische Waren von den geltenden Strafzöllen auszunehmen. Belastend habe an den chinesischen Börsen die Warnung der Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, gewirkt, dass die andauernden Proteste die Sonderverwaltungszone in eine Rezession stürzen könnten, hieß es aus dem Handel.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa