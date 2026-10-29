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Geändert am: 29.10.2026 09:08:05
Vor EZB-Zinsentscheid: ATX startet tiefer -- DAX beginnt Handel knapp im Plus -- Asiens Börsen legen zu - Nikkei stark
AUSTRIA
Der Wiener Aktienmarkt startet am Donnerstag im Minus.
So notiert der ATX im frühen Handel 0,36 Prozent tiefer bei 6.416,53 Punkten.
Der Wiener Aktienmarkt startet am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Verlusten in den Handel. Die Ölpreise sanken in der Früh ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind. Die Entscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend, die Leitzinsen unverändert zu lassen, war wie erwartet ausgefallen. Auch die EZB dürfte an diesem Donnerstag Ökonomen zufolge ihre Zinsen nicht verändern.
Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet. Microsoft überzeugte, während die Google-Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung Electronics nicht zufrieden.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag leicht zu.
So eröffnet der DAX 0,08 Prozent höher bei 25.724,02 Punkten.
Auf dem höchsten Kursniveau seit fünf Wochen startet der DAX am Donnerstag mit einem knappen Plus. Seine bislang erfolgreiche Woche setzt er also zunächst fort. Die Ölpreise sanken am Morgen ein Stück weit, wenngleich sie immer noch sehr hoch sind. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Vorabend mit unveränderten Leitzinsen war wie erwartet ausgefallen. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte an diesem Donnerstag ihre Zinsen nicht verändern, so die Einschätzung von Volkswirten. Licht und Schatten zeigten nach US-Börsenschluss die Quartalsbilanzen der Tech-Giganten Microsoft und Alphabet. Microsoft überzeugte, die Google -Muttergesellschaft enttäuschte. In Asien waren Anleger mit dem Abschneiden von Samsung nicht zufrieden. Quartalszahlen hierzulande gibt es am Morgen von einigen Dax-Konzernen.
WALL STREET
Die US-Börsen präsentierten sich am Mittwoch eine Spur höher.
Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal tiefer und bewegte sich im Anschluss zunächst seitwärts. Kurz vor Handelsende gelang ihm dann der Sprung in die Gewinnzone und er schloss 0,19 Prozent höher bei 52.479,62 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite startete etwas höher, fiel zwischenzeitlich auf rotes Terrain zurück, konnte sich dann aber wieder oberhalb der Nulllinie absetzen. Sein Schlussstand: 26.549,85 Punkte (+0,27 Prozent).
Die US-Notenbank Fed belässt den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Trotz der weiterhin hohen Inflation von 3,7 Prozent und eines schwächeren Arbeitsmarktes bleibt die weitere Zinsentwicklung offen. Experten halten eine erneute Zinserhöhung im Dezember für möglich, während eine Zinssenkung als unwahrscheinlich gilt. Auch die EZB dürfte ihre Zinsen vorerst unverändert lassen. Ziel der Geldpolitik bleibt es, die Inflation einzudämmen und gleichzeitig die Wirtschaft zu stabilisieren.
ASIEN
Asiens Börsen weisen am Donnerstag verschiedene Vorzeichen aus.
So gewinnt der Nikkei 225 nach einem starken Vortag zeitweise weitere 1,08 Prozent auf 64.647,13 Punkte hinzu.
Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen um 0,64 Prozent auf 3.658,09 Zähler ab.
Der Hang Seng in Hongkong verbilligt sich derweil um 0,15 Prozent auf 23.060,62 Einheiten.
Keine einheitliche Tendenz zeigen die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag. Enttäuschende Geschäftszahlen der Google-Mutter Alphabet und deutliche Verluste bei Samsung Electronics belasten den Technologiesektor. Dagegen hat die US-Notenbank wie erwartet das Zinsniveau unverändert gelassen. In seinem Statement äußerte sich der Offenmarktausschuss FOMC jedoch nicht zu den Zinserwartungen an der Wall Street. "Die Sammlung weiterer Informationen wird dem Ausschuss dabei helfen, den geeigneten geldpolitischen Kurs festzulegen, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu seinem Zielwert von 2 Prozent sicherzustellen", hieß es. Zudem erklärte die Fed, dass die Wirtschaft mit einem "starken" Tempo wachse, verglichen mit "solide" im September.
Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX
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|3i Infotech Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|29.10.26
|A.O. Smith Corp. / Quartalszahlen
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|Aarti Surfactants Ltd Pref Registered Shs / Quartalszahlen
|29.10.26
|ABB Power Products & Systems India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
|29.10.26
|ACCO Brands Corp / Quartalszahlen
|29.10.26
|ACM Research (Shanghai) ,Inc. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
|29.10.26
|Actions Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- / Quartalszahlen
|29.10.26
|adidas / Quartalszahlen
Wirtschaftsdaten
|Datum
|Unternehmen
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|Einzelhandelsumsätze ( Monat )
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|Verbrauchervertrauen
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|Geschäftsklimaindex
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|Handelsbilanz, nicht-EU
|29.10.26
|Verbraucherpreisindex (Jahr)
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|Verbraucherpreisindex (Monat)
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|29.10.26
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|29.10.26
|Monats Einzelhandelsumsätze
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|29.10.26
|Konjunkturoptimismus
|29.10.26
|Arbeitslosenquote
|29.10.26
|Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
|29.10.26
|Bruttoinlandsprodukt Preisindex
|29.10.26
|Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
|29.10.26
|Bruttoinlandsprodukt annualisiert
|29.10.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|29.10.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex ( Jahr )
|29.10.26
|Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
|29.10.26
|Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
|29.10.26
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|Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
|29.10.26
|Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
|29.10.26
|Zentralbankreserven USD
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|Importe
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|EZB-Hauptrefinanzierungsgeschäfte-Zinssatz
|29.10.26
|EZB-Zinssatz für die Einlagefazilität
|29.10.26
|EZB: Begleittext zur Geldpolitik
|29.10.26
|Pressekonferenz der EZB
|29.10.26
|EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
|29.10.26
|Kansas Fed Herstellung Aktivität
|29.10.26
|Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
|29.10.26
|EZB-Mitglied Cipollone spricht
|29.10.26
|Zinsentscheid der CBE
|29.10.26
|Tagesgeldsatz
|29.10.26
|Auktion 7-jähriger Staatsanleihen
|29.10.26
|ANZ - Roy Morgan Verbrauchervertrauen
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3 084,00
|-1,14
|-0,04
|Baumwolle
|0,78
|-0,18
|Bleipreis
|1 909,90
|10,05
|0,53
|Dieselpreis Benzin
|2,30
|0,00
|-0,13
|EEX Strompreis Phelix DE
|168,80
|4,05
|2,46
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,03
|0,21
|7,49
|Ethanolpreis
|2,16
|0,00
|0,05
|Goldpreis
|4 029,16
|-24,52
|-0,60
|Haferpreis
|3,46
|-0,02
|-0,43
|Heizölpreis
|124,95
|-2,38
|-1,87
|Holzpreis
|515,50
|8,00
|1,58
|Kaffeepreis
|2,87
|-0,07
|-2,38
|Kakaopreis
|4 167,00
|-83,00
|-1,95
|Kohlepreis
|145,85
|-0,40
|-0,27
|Kupferpreis
|14 644,15
|19,25
|0,13
|Lebendrindpreis
|2,27
|-0,03
|-1,14
|Mageres Schwein Preis
|0,59
|-0,03
|-5,52
|Maispreis
|4,53
|0,01
|0,28
|Mastrindpreis
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|-0,01
|-0,39
|Milchpreis
|15,20
|-0,03
|-0,20
|Naphthapreis (European)
|925,03
|2,73
|0,30
|Nickelpreis
|15 579,00
|145,00
|0,94
|Orangensaftpreis
|1,39
|0,18
|Palladiumpreis
|1 004,50
|-11,00
|-1,08
|Palmölpreis
|4 454,00
|-9,00
|-0,20
|Platinpreis
|1 506,50
|-32,50
|-2,11
|Rapspreis
|528,25
|17,25
|3,38
|Reispreis
|17,40
|0,01
|0,03
|Silberpreis
|52,87
|-0,96
|-1,78
|Sojabohnenmehlpreis
|335,70
|-
|Sojabohnenpreis
|12,18
|-0,06
|-0,51
|Sojabohnenölpreis
|0,65
|-0,01
|-1,21
|Super Benzin
|2,09
|-0,01
|-0,67
|Weizenpreis
|226,75
|-1,75
|-0,77
|Zinkpreis
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|448,50
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|Zuckerpreis
|0,19
|0,73
|Ölpreis (Brent)
|114,25
|-1,07
|-0,93
|Ölpreis (WTI)
|101,36
|-1,42
|-1,38
Indizes in diesem Artikel
|DAX
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|Dow Jones
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|1,10%
|Hang Seng
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