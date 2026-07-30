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Geändert am: 30.07.2026 08:26:33

Fed-Zinspause hält an: ATX vor Verlusten -- DAX etwas leichter erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften nachgeben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag überwiegend fester.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag mit schwächerer Tendenz erwartet.

Der ATX notiert rund eine Stunde vor der Startglocke entsprechend tiefer.

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins trotz der Einwände von drei Ratsmitgliedern, die eine Erhöhung befürworteten, unverändert gelassen. Dieses Abstimmungsergebnis unterstrich, wie der Druck innerhalb der Zentralbank wächst, gegen die Inflation vorzugehen, die seit fünf Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt. Die Fed beließ ihren Leitzins mit einem Votum von 9 zu 3 in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss veröffentlichte dieselbe Erklärung wie bereits im Juni, als die Zinsen ebenfalls unverändert gelassen wurden. Durch diese Entscheidung blieb das Versprechen von Fed-Chef Kevin Warsh, die Phase der über dem Ziel liegenden Inflation zu beenden, zum zweiten Mal in Folge nur ein Lippenbekenntnis und wurde nicht in die Tat umgesetzt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Donnerstag etwas nachgeben.

Der DAX zeigt sich gemäß vorbörslicher Indikationen mit einem kleinen Minus.

Nach der wie erwartet ausgefallenen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank sowie Licht und Schatten von den Quartalsbilanzen von Microsoft und Meta dürfte der DAX am Donnerstag an einem weiteren heissen Tag der Berichtssaison etwas tiefer starten. Über 25'550 Zähler war das Kursbarometer in dieser Woche nicht hinausgekommen. Weitere Quartalszahlen könnten nun neue Impulse bringen. Geopolitisch bleibt die Lage im Iran angespannt. Als Antwort auf Irans Angriff gegen die US-Truppen im Nahen Osten bombardierte das US-Militär in der Nacht wieder Ziele in der Islamischen Republik.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Mittwoch in der Verlustzone.

Der Dow Jones Industrial verlor 2,18 Prozent auf 51.594,86 Punkte.
Der technologielastige NASDAQ Composite gab ebenfalls nach und schloss mit einem Abschlag von 1,74 Prozent bei 24.442,94 Zählern.

Auch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nahmen die Anleger bei den zuletzt favorisierten Standardwerten weiter Gewinne mit. Während die Ölpreise wieder deutlich anzogen, zeigten sich Anleger verunsichert.

Marktteilnehmer blieben vorsichtig, auch nachdem die US-Notenbank über den Leitzins entschieden und die Zinspause verlängert hat. Obendrein legen mit Microsoft und Meta nachbörslich die nächsten zwei Mitglieder der sogenannten Glorreichen Sieben ihre Quartalsberichte vor. Am Donnerstag ist dann der iPhone-Hersteller Apple an der Reihe, dessen Aktie seit Wochenbeginn einen Rekordlauf hat.

ASIEN

Die asiatischen Märkte weisen am Donnerstag mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,72 Prozent auf 61.876,94 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite dagegen 0,60 Prozent tiefer bei 3.805,52 Zählern.

Der Hang Seng verzeichnet Gewinne von 0,24 Prozent auf 25.869,61 Einheiten.

Obwohl die US-Notenbank Fed an ihrem Kurs festhält und die Zinspause verlängert hat, scheinen Anleger daraus nur bedingt Hoffnung zu schöpfen. Marktteilnehmer könnten die Entscheidung der Fed schlicht als Vertagung einer Zinserhöhung werten, die bei der nächsten Sitzung im September dann möglicherweise in Kraft tritt.

Zeitgleich müssen Anleger eine Reihe von Quartalszahlen verdauen, so zum Beispiel von den US-Schwergewichten Microsoft und Meta. Am heutigen Donnerstag rückt mit Apple bereits der nächste Tech-Riese in den Fokus.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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