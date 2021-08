ATX vorbörslich leicht im Plus -- DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Die heimische Aktienmarkt wird zum Wochenstart mit freundlicher Tendenz erwartet. Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich zurückhalten. Die Börsen in Fernost verbuchen zum Wochenstart Gewinne.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Montag freundlich erwartet.

Der ATX notiert vor Handelsstart leicht im Plus.

Die Marktstrategen der Credit Suisse erwarten eine "Woche der Makrodaten", in der vor allem Verbraucherpreisdaten in Deutschland (Montag) und der Eurozone (Dienstag) sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag im Fokus stehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird zum Wochenstart wenig verändert erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Nach der letztlich wenig veränderten Vorwoche wartet der DAX auch am Montag auf neue Impulse. Nach seinem Rekordhoch zur Monatsmitte bei 16'030 Punkten tritt der DAX in Sichtweite auf der Stelle. Die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Rahmen der Notenbankkonferenz von Jackson Hole am Freitagnachmittag habe bei den Anlegern für gute Laune gesorgt und auch die Wall Street noch angetrieben. Powell habe die geldpoltischen Signale der Fed vom Juli bestätigt und keine Sorgen vor einer schnelleren Straffung geschürt. Der S&P 500 und die Indizes der Tech-Börse Nasdaq setzten daraufhin ihre Rekordjagd fort.

WALL STREET

An den US-Börsen waren die Marktteilnehmer in Kauflaune.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung nahezu unverändert, konnte anschließend aber zulegen. Letztlich stand ein Zuwachs von 0,69 Prozent bei 35.454,81 Punkten an der Tafel. Der NASDAQ Composite konnte ebenfalls Aufschläge verbuchen, nachdem er leicht im Plus gestartet war. Bis zum Handelsende kletterte er um 1,23 Prozent auf 15.129,50 Indexeinheiten.

Im Zuge der Rede von Jerome Powell hatte sich am Freitag an der Wall Street wieder Optimismus breit gemacht. Der US-Notenbankchef erfüllte eher die Wünsche derer, die in puncto Geldpolitik auf gelassene Aussagen hofften.

Powells Rede galt seit Tagen schon als zentrales Thema an den Finanzmärkten. Er stellte zwar eine Reduzierung der Fed-Anleihekäufe noch in diesem Jahr in Aussicht, blieb aber unkonkret und wies auf die derzeit wieder von dem Coronavirus ausgehenden Gefahren hin. Der Währungshüter betonte außerdem, dass eine Reduzierung der Anleihekäufe noch kein unmittelbares Zeichen für eine baldige Zinserhöhung sei.

Für die Anleger waren die Aussagen so unkonkret wie erhofft, gerade was die erwartete baldige Rückführung der Anleihekäufe betrifft. "Keine Nachrichten fungieren derzeit als gute Nachrichten", urteilte Marktbeobachter Timo Emden von Emden Research. "Solange die US-Notenbank im Nebel stochert, kann der Aktienmarkt im Niedrigzins offensichtlich weiter einen Nährboden finden", betonte der Experte.

ASIEN Die asiatischen Börsen verbuchen zum Wochenstart moderate Aufschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei legt in Tokio gegen 07:00 MESZ um 0,43 Prozent auf 27.760,78 Indexpunkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,34 Prozent auf 3.534,23 Punkte nach oben. Der Hang Seng in Hongkong präsentiert sich derweil mit einem Zuwachs von 0,35 Prozent bei 25.495,91 Einheiten.

Händler verweisen auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole als Stimmungsaufheller. Powell hatte kein klares Signal gegeben, wann die Fed mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe (Tapering) beginnen könnte.

Die Powell-Aussagen sorgen für Erleichterung, denn zuletzt hatten sich eine Reihe von Fed-Vertretern für einen baldigen Beginn der Reduzierung der Wertpapierkäufe ausgesprochen.

