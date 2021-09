ATX im Plus -- DAX stabil -- Märkte in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Der heimische Leitindex geht mit Aufschlägen in den Handel, während die Erholung in Deutschland etwas abebbt. Am Donnerstag tendieren die Börsen in Asien uneinheitlich.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien präsentiert sich am Donnerstag fester.

Der ATX hielt sich bereits zur Eröffnung in Grün und verbucht weiterhin Zuschläge.

Die Wiener Börse ist am Donnerstag fester in den Handelstag gestartet. International steht unverändert die Inflationsentwicklung im Fokus. Am Berichtstag werden Verbraucherpreise aus mehreren Ländern der Eurozone publiziert. Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt wird am Donnerstag etwas gebremst.

Der DAX wies zum Erklingen der Startglocke einen Aufschlag von 0,45 Prozent auf 15.434,33 Punkte aus. Im weiteren Verlauf steht er jedoch nur noch knapp im Plus.

Der DAX scheint am Donnerstag seinen am Vortag eingeschlagenen Erholungskurs nicht so recht fortsetzen zu können. Der September macht seinem Ruf als schwächerer Börsenmonat alle Ehre, es zeichnet sich auf Monatssicht aktuell ein Verlust von etwas mehr als zwei Prozent ab.

Sowohl der DAX als auch andere wichtige Börsenindizes in Europa hatten am Vortag einen Teil ihrer hohen Verluste vom Dienstag wettgemacht. Die Erholung sehe aber nur halbherzig aus, sagte am Morgen Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Die Furcht vor Stagflation - also einer Mischung aus höherer Inflation bei gleichzeitig strauchelnder Konjunktur - nehme zu, was angesichts der stark steigenden Energiepreise und deren Auswirkungen auf die verfügbaren Einkommen der Menschen nicht verwundere.

An diesem Donnerstag stehen daher die Verbraucherpreise aus mehreren Ländern der Eurozone besonders im Blick. Experten gehen davon aus, dass die im September die Jahresinflationsrate im Währungsraum erneut gestiegen sein wird und mit im Schnitt wohl 3,3 Prozent deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen. Dies könnte die Renditen am Anleihenmarkt weiter steigen lassen und umgekehrt den Aktienmarkt unter Druck setzen.

WALL STREET

Am Mittwoch zeigten sich die US-Börsen uneinheitlich.

Der US-Leitindex Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 34.390,92 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne unterdessen nicht verteidigen und rutschte schlussendlich 0,24 Prozent auf 14.512,44 Indexpunkte ins Minus.

Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung, denn die jüngsten Belastungsfaktoren bestehen weiter. So ringen Demokraten und Republikaner weiter um einen Haushaltskompromiss, der eine Zahlungsunfähigkeit der USA ab dem 18. Oktober, mit allen sich daraus ergebenden negativen Folgen, verhindern soll. Hier muss bis spätestens Freitag ein Einigung gefunden werden, sonst droht ein "Shutdown". Daneben bleibt auch die hohe Inflation weiterhin ein Thema.

Der Druck von der Zinsfront hat etwas nachgelassen. Aktuell liegt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen bei 1,52 Prozent und damit zwei Basispunkte unter dem Niveau vom Vorabend. Zuvor war sie sechs Handelstage in Folge gestiegen. "Der Grund für den starken Anstieg der Renditen war letztlich der Anstieg der Ölpreise in den vergangenen Tagen, der sich massiv auf die Inflation auswirkt", so Fahad Kamal, Chief Investment Officer bei Kleinwort Hambros.

Leichte Entspannung gab es auch beim wankenden Immobilienkonzern China Evergrande. Zur Beschaffung dringend benötigter Barmittel wurde ein 20-Prozent-Anteil an der Shengjing Bank an die staatliche Vermögensgesellschaft Shenyang Shengjing verkauft.

ASIEN

Am Donnerstag finden die asiatischen Indizes keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei stand schlussendlich 0,31 Prozent im Minus bei 29.452,66 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,90 Prozent zu auf 3.568,17 Einheiten. Der Hang Seng gibt derweil 0,53 Prozent ab auf 24.533,84 Punkte.

Uneinheitlich präsentieren sich die Börsen in Asien am Donnerstag, nachdem Konjunkturdaten aus der Region sowohl positive als auch negative Überraschungen gezeigt haben. So ging die Industrieproduktion in Japan im August auf Monatssicht deutlich stärker zurück als von Volkswirten prognostiziert. Ursächlich waren vor allem Produktionsunterbrechungen in der Automobilbranche. In China rutschte der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im September unter die Expansionsschwelle, während der Index für den Servicesektor im Vergleich zum Vormonat deutlich zulegte und den Sprung zurück in den expansiven Bereich schaffte. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe erholte sich im September auf genau 50,00 Punkte.

Dass das Plus in Shanghai nach den deutlichen Verlusten am Vortag nicht höher ausfällt, hängt nach Angaben aus dem Handel mit der bevorstehenden einwöchigen Feiertagspause zusammen. Die chinesischen Börsen bleiben vom Freitag bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX