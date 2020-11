ATX schwächer -- DAX dreht ins Plus -- Asiens Märkte letztlich tiefer

Der heimische Markt präsentiert sich in der neuen Woche mit Abschlägen. Der deutsche Leitindex kann seine anfänglichen Verluste abschütteln. An den Märkten in Fernost ging es am Montag abwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Handel zeigt sich am Montag in Rot.

Der ATX notierte kurz nach Handelsbeginn 1,18 Prozent leichter bei 2.568,41 Punkten. Im Verlauf kann er seine Verluste etwas eingrenzen.

"Die Märkte sind bereits sehr gut gelaufen", sagte Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Es stelle sich daher die Frage, wie viel Potenzial nach oben noch vorhanden ist. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen brächten nach wie vor Risiken mit sich. Die zu Wochenbeginn anstehenden Konsumentenpreise aus der Eurozone dürften laut Auffassung der Helaba-Analysten nicht ins Gewicht fallen: "Inflation ist derzeit kein Thema und dies wird sich mit Blick auf die heute anstehenden Preiszahlen in Frankreich, Italien und Deutschland wohl auch nicht ändern." Der Preisdruck sei gering und die Inflationserwartungen trotz des jüngsten Anstiegs schwach ausgeprägt.

Unternehmensseitig war bereits am Sonntag bekannt gegeben worden, dass die Vienna Insurance Group (VIG) das Zentral- und Osteuropageschäft des niederländischen Versicherers Aegon kaufe. Der Kaufpreis betrage 830 Millionen Euro, das Closing der Transaktion werde für das zweite Halbjahr 2021 erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wechselt am Montag ins Plus.

Der deutsche Leitindex DAX startete mit einem Minus von 0,49 Prozent bei 13.270,51 Punkten in die neue Woche, legt mittlerweile jedoch zu.

Nach einem zähen Start hat sich am Montag am deutschen Aktienmarkt eine verhalten freundliche Stimmung breit gemacht. Der Leitindex DAX legte zu und erklomm ein neues Hoch seit Anfang September.

Damit sieht es nach einem außergewöhnlich starken Börsenmonat November aus: Um fast 16 Prozent hat der DAX in diesem Monat zugelegt. Die Kurse profitierten vor allem von der Hoffnung auf einen bald einsatzfähigen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit COVID-19 - und auf eine entsprechend rasche Normalisierung nach der Krise.

WALL STREET

Am Freitag gestaltete sich der verkürzte US-Handel relativ ruhig.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,13 Prozent höher auf 29.910,37 Punkten. Der NASDAQ Composite verbuchte einen Tagesgewinn von 0,92 Prozent und schloss auf 12.205,85 Zählern. Zeitweise markierte er sogar einen neuen Höchststand bei 12.236,23 Punkten.

Nachdem am Donnerstag an den US-Börsen wegen des Feiertags "Thanksgiving" kein Handel stattgefunden hatte, wurde der Freitagshandel bereits drei Stunden früher als üblich beendete. Weil sich in den USA viele Marktteilnehmer für die Thanksgiving-Feierlichkeiten üblicherweise in ein verlängertes Wochenende verabschieden, blieb das Handelsgeschehen eher ruhig.

ASIEN

An den asiatischen Märkten wiesen die wichtigsten Indizes eine südliche Richtung aus.

An der Tokioter Börse ging es für den Nikkei letztlich 0,79 Prozent abwärts auf 26.433,62 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbuchte der Shanghai Composite ein Minus von 0,49 Prozent auf 3.391,76 Einheiten. In Hongkong gab der Hang Seng derweil 2,06 Prozent auf 26.341,49 Zähler ab.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag nach unten abgedreht. Die Handelsplätze verbuchten durch die Bank zum Teil deutliche Abschläge. Am letzten Handelstag des Novembers mit seinen klaren Monatsaufschlägen sei die Bereitschaft, Gewinne einzustreichen, weiterhin ausgeprägt gewesen, hieß es im Handel. Zudem fehlte Anlegern die Orientierung, da es aktuell kaum Impulse gebe. Der Markt bewege sich zwischen kurzfristigen Sorgen wegen der sich verschärfenden Coronavirus-Krise und mittelfristigen Hoffnungen auf Impfstoffe und eine wirtschaftliche Erholung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX