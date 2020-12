ATX etwas höher -- DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester

Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch etwas höher. Der deutsche Leitindex notiert am letzten Handelstag des Jahres kaum bewegt. An den Märken in Asien wurden am Mittwoch überwiegend Gewinne verzeichnet.

AUSTRIA

Der verkürzte Wiener Handel gestaltet sich am letzten Handelstag des Jahres ruhig.

Der ATX gab kurz nach Handelsbeginn 0,02 Prozent auf 2.777,60 Punkte nach, legt mittlerweile jedoch etwas zu.

In Deutschland und Österreich endet das Börsenjahr 2020 um 14.00 Uhr. An den meisten anderen europäischen Börsen wird hingegen normal bis zum frühen Abend gehandelt und zum Teil auch verkürzt am Silvestertag noch. Für das Corona-Jahr steuert der ATX auf ein Jahresminus von mehr als zwölf Prozent zu. Viele Investoren haben bereits ihre Bücher für das Jahr geschlossen und werden dementsprechend nicht aktiv sein. Konjunkturelle Impulse werden heute nicht erwartet. Auch auf Unternehmensseite blieb die Nachrichtenlage dünn.

DEUTSCHLAND

Am letzten Handelstag des Jahres halten sich Anleger in Deutschland zurück.

Der deutsche Leitindex DAX begann den verkürzten Handel mit einem minimalen Abschlag von 0,08 Prozent auf 13.750,99 Punkte. Danach stieg er zeitweise leicht ins Plus. Aktuell tendiert er nahe der Nulllinie.

Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger ruhiger angehen. Der DAX startete wenig bewegt in den verkürzten Handel, nachdem er am Vortag nach einem Rekord geschwächelt hatte. Er steuert derzeit auf ein Jahresplus von fast vier Prozent zu. Allein im Dezember hat er bislang 3,5 Prozent zugelegt. Am Vortag durfte der DAX schon fast in Richtung der 14.000 Punkte schielen, dann aber bekamen die Anleger kalte Füße. Mit einem Rekord von 13.903 Punkten sind sie für das neue Börsenjahr eine schwere Hypothek eingegangen, da eine erhoffte Erholung von der Viruskrise schon vorweg genommen wird.

WALL STREET

Nach den Rekordhochs vom Vortag war der Wall Street-Handel am Dienstag von leichten Abschlägen geprägt.

Der Dow Jones war etwas höher in den Tag gestartet, bewegte sich im Verlauf aber jedoch leichter. Bei 30.588,79 Stellen markierte er zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch. Aus dem Handel ging es letztlich mit einem kleinen Minus von 0,22 Prozent auf 30.335,67 Einheiten.

Auch der NASDAQ Composite gab letztlich 0,38 Prozent auf 12.850,22 Stellen nach. Dabei war er zur Eröffnung noch gestiegen und knackte bereits kurz nach Handelsstart die Rekordmarke von 12.973,33 Punkten.

Nach neuen Kursrekorden am Dienstag im frühen Handel hat die Rally an den US-Börsen an Schwung verloren. Spekulationen um ein noch größeres Corona-Konjunkturpaket in den USA hatten die Rekordjagd anfangs noch einmal angeheizt.

ASIEN

Am Mittwoch legten Asiens Märkte überwiegend zu.

Der japanische Leitindex Nikkei gab als einziges letztlich 0,45 Prozent auf 27.444,17 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland ging es für den Shanghai Composite schlussendlich 1,05 Prozent auf 3.414,45 Zähler nach oben. Der Hang Seng in Hongkong verbuchte unterdessen einen Zuschlag von 2,18 Prozent auf 27.147,11 Einheiten.

An den Börsen in Asien ist es zur Mitte der letzten Woche des Jahres uneinheitlich zugegangen. In Tokio kam es nach der Rally des Vortags zu kleineren Gewinnmitnahmen, in Seoul beendete der Kospi das Börsenjahr sehr fest und mit einem Rekordhoch. Die chinesischen Börsen lagen ebenfalls klar im Plus. Die Umsätze waren nach Angaben aus dem Handel kurz vor dem Jahresende allgemein dünn.

Dass der US-Senat bislang die vom Repräsentantenhaus beschlossene Erhöhung von Einmalzahlungen an die Bürger blockiert, spielte nach Aussage von Beobachtern in Asien keine Rolle. Es sei zu erwarten gewesen, dass der republikanisch dominierte Senat die Aufstockung der Corona-Hilfe ablehnen würde. Das lasse sich auch an den Futures auf die US-Indizes ablesen. Sie hätten nur kurz negativ reagiert und deuteten nun eine zumindest gut behauptete Tendenz an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX