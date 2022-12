Letzter Handelstag des Jahres 2022: ATX vorbörslich im Minus -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen freundlich

Der heimische sowie der deutsche Markt werden mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Fernost geht es am Freitag aufwärts. Die Wall Street schlug am Donnerstag einen Erholungskurs ein.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag nachgeben.

Der ATX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

Im Vorfeld des Jahreswechsels dürfte es weiter nur wenig Aktivität am Markt geben. Viele Anleger dürften ihre Bücher für heuer bereits geschlossen haben.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag schwächer erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich in der Verlustzone.

Auch am letzten Börsentag 2022 dürfte sich der deutsche Leitindex DAX nicht von der runden Marke von 14.000 Punkten lösen. Nach den Gewinnen vom Vortag sind nun wieder leichte Verluste zu erwarten. Schon seit zwei Wochen bewegt sich der DAX um diese Marke auf und ab.

Für den Monat Dezember zeichnet sich ein Minus von knapp drei Prozent ab, für das Börsenjahr 2022 ist die Bilanz mit einem Verlust von fast zwölf Prozent noch deutlich trister. Es dürfte für den DAX das schlechteste Börsenjahr seit vier Jahren werden. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die dadurch ausgelöste Explosion der Energiepreise, die damit einhergehende Inflation und der schnelle Anstieg der Zinsen zu deren Bekämpfung forderten 2022 ihren Tribut von den Aktienmärkten.

WALL STREET

An den vortags schwachen US-Börsen setzte am Donnerstag eine Erholung ein.

So baute der Dow Jones seinen anfänglichen Gewinn im Handelsverlauf weiter aus und schloss letztlich 1,05 Prozent stärker bei 33.221,06 Zählern. Die gleiche Tendenz zeigt auch der NASDAQ Composite, der somit 2,59 Prozent höher bei 10.478,09 Punkte in den Feierabend ging.

Die Anleger ließen sich am vorletzten Handelstag des Jahres nicht länger entmutigen: Die Kurse erholten sich von ihren jüngsten Verlusten deutlich, die viel gebeutelten Technologiewerte trieben diesmal an.

Ähnlich wie schon in Europa scheinen sich vor dem Jahresende die Sorgen vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China vorerst in Grenzen zu halten, wenngleich sie im Hintergrund weiter schwelen. Vom US-Arbeitsmarkt kamen am Donnerstag zudem keine kursbelastenden Nachrichten: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel wie erwartet aus.

Das Aktien-Geschäft in New York verlief zwei Tage vor dem Jahresende weiter ohne größere Treiber. Viele Investoren sind im Urlaub, die Bücher größtenteils geschlossen.

ASIEN

Die größten Aktienmärkte in Asien präsentieren sich am Freitag in Grün.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ 0,11 Prozent höher bei 26.122,76 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,57 Prozent auf 3.091,19 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen 0,48 Prozent auf 19.834,94 Punkte zu.

Im Fokus der Anleger stehen nach wie vor die hohe Inflation, die geldpolitischen Straffungen der großen Notenbanken und die ungewissen Aussichten der Weltwirtschaft als auch das Ende der Corona-Beschränkungen in China. Sorge bereitet den Anlegern, dass es dort nach der abrupten Aufhebung der pandemiebedingten Maßnahmen zu einer neuen Welle von COVID-Erkrankungen kommt. Viele Länder haben ihre Bedingungen für aus China Einreisende verschärft und verlangen nun zum Beispiel wieder negative PCR-Tests.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX