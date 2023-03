Weiter Kauflaune in Asien

In Fernost zeigen sich die Anleger auch am Freitag weiter gut gelaunt.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag kräftige Gewinne.

Der ATX eröffnete fester und stand auch anschließend klar im Plus. Er ging sodann auch mit satten Gewinnen von 3,11 Prozent bei 3.219,18 Einheiten in den Feierabend.

Der internationale Erholungsschub setzte sich damit fort und der heimische Leitindex erreichte seinen 4. Gewinntag in Folge.

Die Risikoneigung der Finanzmarktinvestoren hatte nach Einschätzung der Helaba-Experten weiter zugenommen, auch weil neue Hiobsbotschaften aus der Bankenwelt ausgeblieben waren. Entsprechend freundlich präsentierten sich die Aktienmärkte.

In Wien zogen vor allem die schwergewichteten Banken den ATX in die Höhe. Auf Unternehmensebene standen am heimischen Aktienmarkt Geschäftszahlen von PORR, IMMOFINANZ und S IMMO auf dem Kalender.

Die stark in Russland vertretene RBI grenzte ihre Optionen in Russland ein. Man konzentriere sich auf Transaktionen, die zum Ausstieg führen, sagte RBI-Chef Johann Strobl in der Hauptversammlung der Bank in Wien. Konkret ging es um einen Verkauf oder eine Abspaltung.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen die Anleger am Donnerstag zu.

So startete der DAX mit einem Gewinn und baute diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus. Zur Schlussglocke stand ein Plus von 1,26 Prozent auf 15.522,40 Punkte an der Tafel.

Angesichts nachlassender Sorgen um den Bankensektor und gestützt auf die Hoffnung einer Kehrtwende in der Zinspolitik der Notenbanken gingen die Anleger wieder vermehrt ins Risiko, schrieben die Marktexperten vom Broker Aktivtrades. Getragen wurde die Erholung in Deutschland wie schon am Vortag von Immobilien- und Technologiewerten sowie den Banken.

Erste Reaktionen von Experten auf die Konjunkturdaten deuteten unterdessen darauf hin, dass die Hoffnung am Markt auf eine bald gelockerte Gangart der Europäischen Zentralbank (EZB) verfrüht sein könnte. In Deutschland hatte sich die Teuerung im März zwar auf hohem Niveau weiter abgeschwächt, vor allem die Preissteigerungen für Nahrungsmittel und Dienstleistungen seien aber weiter hoch, gab Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zu bedenken. "Daher dürfte der Rückgang der Gesamtjahresrate wohl kaum dafür sorgen, dass die Leitzinserwartungen weiter gedämpft werden."

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sah dies ähnlich: "Die anhaltend hohen Monatsraten werden die EZB unter Druck setzen, den Pfad der Inflationsbekämpfung weiterzugehen und weiter an der Zinsschraube zu drehen", schrieb der Marktbeobachter.

WALL STREET

An den US-Börsen setzte sich auch am Donnerstag die Aufwärtsdynamik fort.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 32.859,56 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 0,73 Prozent auf 12.013,47 Zähler.

Das Ausbleiben weiterer negativer Nachrichten zur jüngsten Banken-Krise befeuerte die Risikofreude unter Anlegern weiter, hiess es. Der S&P 500 war am Vortag zudem wieder über die Marke von 4.000 Punkten geklettert und liegt damit auf einem höheren Niveau als vor dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB). Auch der als Angstbarometer bezeichnete Volatilitätsindex lag weiter auf dem niedrigsten Niveau seit rund einem Monat.

"Das deutet darauf hin, dass das Vertrauen der Anleger, das durch die rasche Entwicklung der Probleme einiger amerikanischer und europäischer Banken erschüttert wurde, wieder zunimmt", sagt Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Das Ausbleiben eines Bankendramas ermögliche es, sich wieder auf die Inflation und die Aussichten für die Geldpolitik der US-Notenbank zu konzentrieren.

ASIEN

Die Märkte in Asien legen im Freitagshandel mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei legt zeitweise 1,13 Prozent auf 28.095,91 Punkte zu.

Moderater fällt das Plus auf dem chinesischen Festland aus, wo es für den Shanghai Composite zeitweise um 0,22 Prozent auf 3.268,31 Zähler nach oben geht. In Hongkong notiert der Hang Seng mit einem zeitweisen Aufschlag von 0,04 Prozent auf 20.480,13 Zähler nur marginal in der Gewinnzone.

Nach den Gewinnen vom Vortag geht es am Freitag querbeet weiter nach oben mit den Indizes. Wie erneut auch in den USA agieren die Anleger wieder risikobereiter, weil die Sorgen um vereinzelte Probleme im Bankensektor weiter nachlassen und die Märkte spekulieren, dass der globale Zinserhöhungsprozess an Dynamik verlieren dürfte.

Dazu kommen Konjunkturdaten aus China in Gestalt der Einkaufsmanagerindizes, die besser als erwartet ausgefallen sind und Wachstum signalisieren. Bei TD Securities spekuliert man bereits darauf, dass die Wachstumsprognose 2023 für China von derzeit 5,3 Prozent nach oben revidiert werden könnte.

Auch im Japan treiben Daten den Markt: Die japanische Industrieproduktion ist im Februar stärker gestiegen als erwartet, allerdings gelten die Daten als sehr volatil.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX