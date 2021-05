ATX vorbörslich kaum bewegt -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen geben ab

Der heimische Markt zeigt sich am Montag vorbörslich stabil. Der deutsche Leitindex wird indes tiefer erwartet. Die asiatischen Indizes müssen zum Wochenstart abgeben. An der Wall Street ging es vor dem Wochenende nach oben.

AUSTRIA

Dem heimischem Aktienmarkt fehlt am Montag vor dem Handelsstart der Antrie.

Der Leitindex ATX bewegt sich vor dem Ertöne der Startglocke um seinen Schlusskurs vom Freitag.

Das konjunkturelle Bild Ende letzter Woche fiel gemischt aus. Die französische Wirtschaft war zum Jahreswechsel überraschend in die Rezession gefallen. Die Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone hatte sich allerdings angesichts sinkender Corona-Infektionen überraschend deutlich gebessert. Das hierfür ermittelte Barometer legte im Mai um 4,0 Zähler auf 114,5 Punkte zu, Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 112,1 Punkte gerechnet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Montag vor Handelsstart leicht in der Verlustzone.

Der DAX verbucht im vorbörslichen Montagshandel geringe Abschläge.

Der DAX hatte in der Vorwoche gleich zu Beginn mit 15.568 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Bereits zum wiederholten Mal fehlten aber die Anschlusskäufe.

Die Wall Street hatte am Freitag einen Großteil der Gewinne angesichts neuerlicher Inflationssorgen eingebüßt. In Asien starteten die Börsen nach der Bekanntgabe japanischer und chinesischer Wirtschaftsdaten durchwachsen in die Woche.

Auf frische Impulse von den US-Börsen müssen die Anleger am Montag feiertagsbedingt verzichten. Da auch in London nicht gehandelt wird, ist mit einem eher ruhigen Geschehen zu rechnen.

Die US-Börsen haben sich am Freitag vor dem verlängerten Wochenende leicht nach oben bewegt.

Der Dow Jones zeigte sich freundlich und legte um 0,19 Prozent auf 34.529,45 Punkte zu. Lediglich marginal bergauf ging es mit dem NASDAQ Composite, der 0,09 Prozent höher auf 13.748,74 Indexpunkten geschlossen hat.

Insgesamt seien am US-Aktienmarkt die Anleger die meiste Zeit wieder risikobereiter gewesen angesichts recht solider Wirtschaftsdaten, der Ausgabenpläne von US-Präsident Joe Biden und der Erwartung einer weiter sehr lockeren US-Geldpolitik, hieß es aus dem Handel. In dem am Freitag veröffentlichten Haushaltsentwurf heißt es, das Budget für das kommende Jahr von rund sechs Billionen Dollar werde die USA durch Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Forschung wettbewerbsfähiger machen. Die Investitionen würden Millionen Jobs schaffen.

ASIEN

Zum Start der neuen Handelswoche geht es an den asiatischen Börsen schwächer zu.

In Tokio verliert der Nikkei 1,13 Prozent auf 28.819,28 Zähler.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland tendiert derweil 0,20 Prozent tiefer bei 3.593,61 Punkten. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 0,50 Prozent abwärts auf 28.978,85 Einheiten. (7.02 Uhr MESZ)

