ATX kaum verändert -- DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt startet am Donnerstag wenig bewegt. Der DAX zeigt sich freundlich. Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag ohne gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Die Wiener Börse tendiert am Donnerstag um ihren Vortagesschluss.

Der Leitindex ATX bewegt sich kurz nach Ertönen der Startglocke um die Nulllinie.

Die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen um einen weiteren viertel Prozentpunkt gesenkt und gleichzeitig eine Pause signalisiert. Beides war laut einem Analysten mehrheitlich so erwartet worden - auch wenn einige Marktteilnehmer auf weitere Zinssenkungen eingestellt waren. Die Vorlagen sind günstig: Der S&P-500 hat auf Rekordstand geschlossen und in Asien geht es bei leicht uneinheitlichem Grundton ebenfalls überwiegend weiter aufwärts. Gute Geschäftszahlen von Apple und Facebook stützen die Stimmung ebenfalls. DAX und Euro-Stoxx-50 haben am Mittwoch positive Trendumkehrungen ausgebildet und damit den positiven Grundton in Europa unterstrichen. "Die Risikobereitschaft dürfte von dem Zinsschritt weiterhin gestützt werden", so ein Händler. Wichtig sei nun, dass die Erwartungen auf eine Lösung des Handelsstreits erfüllt würden, am Freitag findet eine weitere Verhandlungsrunde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag erneut mit positiven Vorzeichen.

Der DAX weist zum Ertönen der Startglocke ein Plus von 0,21 Prozent bei 12.937,59 Punkten aus.

Die Bullen bleiben DAX trotz zurückhaltender Signale der US-Notenbank am Drücker. Der DAX gilt bei Charttechnikern nach seiner Rally zwar als deutlich überkauft, bei Gewinnmitnahmen finden sich bisher jedoch schnell neue Käufer - wie tags zuvor beim zwischenzeitlichen Rutsch auf 12 830 Punkte.

Nach drei Zinssenkungen in Folge hat die Fed am Vorabend klare Signale für eine Pause bei den Zinsschritten geliefert. "Wir glauben, dass die Geldpolitik gut aufgestellt ist", sagte Notenbankpräsident Jerome Powell auf der Pressekonferenz nach Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse. Allerdings setzt Powell dabei voraus, dass es keine unerwartete und drastische Veränderung der konjunkturellen Entwicklung geben dürfe.

WALL STREET

Der US-amerikanische Aktienmarkt konnte letztlich Gewinne verbuchen.

Der Dow Jones blieb nach einem kaum bewegten Start nahe der Nulllinie. Zum Handelsende konnte er sich jedoch auf grünes Terrain vorarbeiten und schloss 0,43 Prozent höher bei 27.186,69 Einheiten. Auch der NASDAQ Composite kam zunächst kaum vom Fleck. Er legte zur Schlussglocke dann jedoch 0,33 Prozent auf 8.303,98 Punkte zu.

Die Wall Street stand zur Wochenmitte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Die Fed hat wie bereits im Vorfeld erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt. "Zwar sind die beiden Hauptbelastungsfaktoren Brexit und US-chinesischer Handelsstreit noch nicht gelöst, doch es zeigt sich Licht am Ende des Tunnels; daher rücken nun die Notenbanken wieder verstärkt in den Fokus", sagt Daniel Lacalle, Chef-Ökonom und Chief Investment Officer bei Tressis.

ASIEN

Asiens Börsen präsentieren sich am Donnerstag uneinheitlich.

In Japan verbucht der Nikkei gegen 07:00 MEZ ein Plus von 0,37 Prozent auf 22'927,85 Punkte.

Der Shanghai Composite verliert derweil 0,19 Prozent auf 2'933,60 Zähler. Derweil gewinnt der Hang Seng in Hongkong 1,03 Prozent auf 26'943,65 Einheiten.

An den asiatischen Börsen überwiegen am Donnerstag die positiven Vorzeichen, nachdem die US-Notenbank am Mittwoch wie erwartet die Zinsen gesenkt hat. Erleichtert reagieren die Anleger auch darauf, dass China und die USA ihre Handelsgespräche wie geplant fortsetzen wollen. Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten lasten allerdings auf der Börse in Schanghai.

Die US-Notenbank senkte den Leitzins wie weithin erwartet um 25 Basispunkte, deutete aber an, dass sie nach drei Zinssenkungen in Serie nun eine Pause einlegen will. Nach den Worten von Fed-Chef Jerome Powell ist die Geldpolitik in der aktuellen Wirtschaftslage angemessen.

Derweil teilte das chinesische Handelsministerium mit, dass die Gespräche mit den USA zur Beilegung des Handelsstreits fortgeführt würden, trotz der Absage des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgipfels in Chile. Es war erwartet worden, dass Washington und Peking auf dem Gipfel ein Teilabkommen schließen würden.

Die Zeit dafür drängt, denn der Handelsstreit hinterlässt Spuren in der chinesischen Wirtschaft. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor in China sank im Oktober überraschend auf 49,3 Punkte und entfernte sich damit weiter nach unten von der Expansionsschwelle. Auch der Index für den Dienstleistungssektor ging zurück, blieb mit 52,8 Punkten aber über der Marke von 50, die eine Expansion anzeigt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa