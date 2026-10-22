Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.10.2026 07:35:00
Börse dennoch sehr zufrieden: Tesla bricht der Gewinn drastisch weg
Tesla-Chef Musk will den Konzern auf Roboter und Robotaxis ausrichten. Aktuell muss das Geld aber noch mit dem Verkauf von Elektroautos verdient werden. Da gab es zuletzt zwar Rückgänge, die Wall Street ist aber dennoch zufrieden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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