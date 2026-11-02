Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels steigen

Am Montag steigt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,01 Prozent auf 6 131,69 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,290 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,056 Prozent fester bei 6 134,72 Punkten in den Montagshandel, nach 6 131,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6 143,31 Punkte, das Tagestief hingegen 6 129,96 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 6 238,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 6 358,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 662,04 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 0,91 Prozent auf 51,02 EUR), Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 127,66 EUR), Deutsche Bank (+ 0,50 Prozent auf 30,23 EUR), UniCredit (+ 0,26 Prozent auf 72,93 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,25 Prozent auf 5,93 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Bayer (-1,62 Prozent auf 49,76 EUR), Deutsche Telekom (-1,34 Prozent auf 25,74 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 1 026,00 EUR), Deutsche Börse (-0,87 Prozent auf 317,70 EUR) und SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 286 371 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 544,519 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

In diesem Jahr präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at