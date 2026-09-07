Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 5 439,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 5 425,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 408,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 445,80 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 5 527,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 5 189,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 546,65 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,72 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,90 Prozent auf 79,24 CHF), BP (+ 1,83 Prozent auf 5,50 GBP), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 149,10 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,63 Prozent auf 34,93 GBP) und AstraZeneca (+ 0,97 Prozent auf 121,22 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), Novartis (-2,42 Prozent auf 126,44 CHF), SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR), RELX (-2,10 Prozent auf 25,65 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,18 Prozent auf 87,26 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5 225 538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 565,562 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at