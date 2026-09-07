Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|STOXX 50-Marktbericht
|
07.09.2026 15:58:49
Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 5 439,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 5 425,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 408,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 445,80 Punkten.
STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 5 527,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 5 189,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 546,65 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,72 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,90 Prozent auf 79,24 CHF), BP (+ 1,83 Prozent auf 5,50 GBP), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 149,10 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,63 Prozent auf 34,93 GBP) und AstraZeneca (+ 0,97 Prozent auf 121,22 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), Novartis (-2,42 Prozent auf 126,44 CHF), SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR), RELX (-2,10 Prozent auf 25,65 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,18 Prozent auf 87,26 GBP).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5 225 538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 565,562 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie präsentiert mit 6,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:58
|Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Montagshandel in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Zürich: SMI in Rot (finanzen.at)
|
12:26
|Montagshandel in Zürich: SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SMI verliert zum Start (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Zürich: SLI beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,20
|2,01%
|ASML NV
|1 498,00
|1,52%
|AstraZeneca PLC
|140,85
|0,86%
|BP plc (British Petrol)
|6,28
|-0,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,72
|-0,24%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,15
|-0,54%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|512,40
|-2,55%
|Novartis AG
|133,96
|-2,40%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,04
|-1,25%
|Richemont
|197,05
|0,08%
|SAP SE
|182,98
|-1,02%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|40,52
|1,41%
|Siemens Energy AG
|148,16
|0,75%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 431,45
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.