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STOXX 50-Marktbericht 07.09.2026 15:58:49

Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen

Am Montag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 5 439,04 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 5 425,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5 431,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 408,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 445,80 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Wert von 5 527,31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, mit 5 189,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 546,65 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,72 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 674,85 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,90 Prozent auf 79,24 CHF), BP (+ 1,83 Prozent auf 5,50 GBP), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 149,10 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,63 Prozent auf 34,93 GBP) und AstraZeneca (+ 0,97 Prozent auf 121,22 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), Novartis (-2,42 Prozent auf 126,44 CHF), SAP SE (-2,22 Prozent auf 181,56 EUR), RELX (-2,10 Prozent auf 25,65 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,18 Prozent auf 87,26 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 5 225 538 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 565,562 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie präsentiert mit 6,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 6,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 84,20 2,01% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 498,00 1,52% ASML NV
AstraZeneca PLC 140,85 0,86% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,28 -0,14% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,72 -0,24% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 102,15 -0,54% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 512,40 -2,55% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 133,96 -2,40% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,04 -1,25% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Richemont 197,05 0,08% Richemont
SAP SE 182,98 -1,02% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 40,52 1,41% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 148,16 0,75% Siemens Energy AG

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STOXX 50 5 431,45 0,00%

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