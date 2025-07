Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen

Heute zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 4 539,24 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,255 Prozent höher bei 4 534,68 Punkten, nach 4 523,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 552,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 534,68 Punkten.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,848 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 474,73 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 24.04.2025, bei 4 339,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, stand der STOXX 50 bei 4 441,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,62 Prozent aufwärts. Bei 4 826,72 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 4,13 Prozent auf 31,74 EUR), AstraZeneca (+ 2,14 Prozent auf 109,02 GBP), BASF (+ 2,07 Prozent auf 45,93 EUR), UBS (+ 1,70 Prozent auf 30,43 CHF) und HSBC (+ 1,68 Prozent auf 9,64 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Nestlé (-5,23 Prozent auf 73,68 CHF), Richemont (-0,78 Prozent auf 140,75 CHF), RELX (-0,76 Prozent auf 38,65 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,75 Prozent auf 5,03 EUR) und SAP SE (-0,58 Prozent auf 247,40 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 5 121 138 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 289,811 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at