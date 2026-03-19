Börse Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 2,08 Prozent leichter bei 5 617,61 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,844 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,744 Prozent auf 5 694,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5 736,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 694,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 602,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 1,72 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2026, den Wert von 6 059,62 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 5 760,35 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 5 507,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,98 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 543,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,61 Prozent auf 23,42 EUR), Deutsche Börse (+ 1,00 Prozent auf 251,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,15) Prozent auf 537,80 EUR), Enel (-0,34 Prozent auf 9,50 EUR) und Deutsche Telekom (-0,52 Prozent auf 32,37 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-6,96 Prozent auf 37,19 EUR), Siemens Energy (-5,98 Prozent auf 143,00 EUR), Siemens (-3,97 Prozent auf 209,45 EUR), adidas (-3,66 Prozent auf 133,00 EUR) und Airbus SE (-3,61 Prozent auf 164,06 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 482 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 459,033 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at