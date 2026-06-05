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STOXX-Handel im Blick 05.06.2026 12:27:05

Börse Europa: Das macht der STOXX 50 mittags

Börse Europa: Das macht der STOXX 50 mittags

Wenig verändert zeigt sich der STOXX 50 derzeit.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 5 196,32 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,056 Prozent stärker bei 5 196,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 193,32 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 168,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 205,69 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,123 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, den Wert von 5 048,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 037,60 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 05.06.2025, einen Wert von 4 564,42 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,82 Prozent zu. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 2,97 Prozent auf 94,34 GBP), SAP SE (+ 2,43 Prozent auf 168,50 EUR), RELX (+ 2,28 Prozent auf 26,42 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,70 Prozent auf 448,70 EUR) und AstraZeneca (+ 1,45 Prozent auf 137,50 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,91 Prozent auf 83,04 CHF), Rio Tinto (-1,59 Prozent auf 77,22 GBP), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 157,86 EUR), Siemens (-0,72 Prozent auf 270,10 EUR) und BAT (-0,44 Prozent auf 43,01 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 613 307 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 572,423 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BNP Paribas-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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