Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind

Der Euro STOXX 50 befindet sich am Freitagmittag im Aufwärtstrend.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,63 Prozent stärker bei 5 962,95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,049 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,004 Prozent höher bei 5 925,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 925,70 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 963,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 904,33 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 931,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 611,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 356,63 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,92 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,10 Prozent auf 45,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,06 Prozent auf 148,85 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 248,25 EUR) und Eni (+ 1,38 Prozent auf 17,68 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BMW (-1,87 Prozent auf 87,28 EUR), BASF (-1,51 Prozent auf 48,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,17 Prozent auf 58,30 EUR) und adidas (-0,63 Prozent auf 150,90 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 746 989 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 445,586 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at