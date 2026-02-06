Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50 im Blick
|
06.02.2026 12:26:50
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind
Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,63 Prozent stärker bei 5 962,95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,049 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,004 Prozent höher bei 5 925,91 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 925,70 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 963,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 904,33 Punkten lag.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 931,79 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 611,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 356,63 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,92 Prozent. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 073,34 Punkten. Bei 5 780,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 632,00 EUR), Bayer (+ 2,10 Prozent auf 45,76 EUR), Siemens Energy (+ 2,06 Prozent auf 148,85 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 248,25 EUR) und Eni (+ 1,38 Prozent auf 17,68 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 100,05 EUR), BMW (-1,87 Prozent auf 87,28 EUR), BASF (-1,51 Prozent auf 48,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,17 Prozent auf 58,30 EUR) und adidas (-0,63 Prozent auf 150,90 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 746 989 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 445,586 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,37 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidas
|
06.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.02.26
|EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.at)
|
06.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|adidas Buy
|Warburg Research
|30.01.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|adidas Buy
|UBS AG
|29.01.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,40
|0,86%
|ASML NV
|1 192,60
|4,67%
|BASF
|48,12
|-1,49%
|Bayer
|45,54
|-1,61%
|BMW AG
|88,48
|-0,09%
|Eni S.p.A.
|17,84
|1,89%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|1,13%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,66
|-0,58%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,82
|2,53%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|Siemens Energy AG
|151,80
|2,88%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 998,40
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.