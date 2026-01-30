Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,19 Prozent fester bei 5 962,32 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,009 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,068 Prozent auf 5 887,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 887,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 962,76 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,224 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 796,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 699,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 5 282,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 4,43 Prozent auf 149,85 EUR), SAP SE (+ 3,91 Prozent auf 171,06 EUR), Deutsche Bank (+ 2,25 Prozent auf 33,19 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,76 Prozent auf 5,95 EUR) und Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 145,55 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-1,12 Prozent auf 17,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), BASF (-0,37 Prozent auf 45,79 EUR), BMW (+ 0,02 Prozent auf 87,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,03 Prozent auf 57,32 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 257 400 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 462,951 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

