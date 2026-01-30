BMW Aktie

Index-Performance im Fokus 30.01.2026 15:58:46

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 1,19 Prozent fester bei 5 962,32 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,009 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,068 Prozent auf 5 887,92 Punkte an der Kurstafel, nach 5 891,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5 887,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 962,76 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,224 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 796,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 699,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 30.01.2025, bei 5 282,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 053,68 Punkten. Bei 5 780,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 4,43 Prozent auf 149,85 EUR), SAP SE (+ 3,91 Prozent auf 171,06 EUR), Deutsche Bank (+ 2,25 Prozent auf 33,19 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,76 Prozent auf 5,95 EUR) und Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 145,55 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Eni (-1,12 Prozent auf 17,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,87 Prozent auf 102,65 EUR), BASF (-0,37 Prozent auf 45,79 EUR), BMW (+ 0,02 Prozent auf 87,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,03 Prozent auf 57,32 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3 257 400 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 462,951 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,82 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
19.01.26 BMW Underweight Barclays Capital
19.01.26 BMW Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
15.01.26 BMW Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 BMW Outperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

adidas 149,50 -0,99% adidas
ASML NV 1 203,20 -1,09% ASML NV
BASF 45,84 -0,52% BASF
BMW AG 87,16 -0,43% BMW AG
Deutsche Bank AG 33,09 1,74% Deutsche Bank AG
Eni S.p.A. 17,25 -0,78% Eni S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,97 1,76% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 57,57 0,26% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 16,38 0,58% Nordea Bank Abp Registered Shs
SAP SE 170,02 1,66% SAP SE
Siemens Energy AG 143,15 -2,05% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,55 -0,87% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 947,81 0,95%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

