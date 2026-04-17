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STOXX-Handel im Fokus 17.04.2026 15:59:02

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag stärker

Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag stärker

Der Euro STOXX 50 im Performance-Check.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,89 Prozent auf 6 045,51 Punkte zu. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,973 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,239 Prozent auf 5 919,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 933,28 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 919,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6 065,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,54 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 769,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 029,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 935,34 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Infineon (+ 5,54 Prozent auf 48,56 EUR), Airbus SE (+ 4,64 Prozent auf 179,64 EUR), adidas (+ 3,91 Prozent auf 147,40 EUR), SAP SE (+ 3,85 Prozent auf 157,50 EUR) und Siemens (+ 3,76 Prozent auf 248,60 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-5,83 Prozent auf 22,07 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,51 Prozent auf 52,01 EUR), BASF (-1,29 Prozent auf 52,72 EUR), Enel (-0,30 Prozent auf 9,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,14 Prozent auf 561,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 519 922 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 474,064 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,86 1,81% Intesa Sanpaolo S.p.A.
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