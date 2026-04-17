Eni Aktie
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
|Euro STOXX 50-Entwicklung
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17.04.2026 12:26:39
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen
Um 12:09 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,56 Prozent fester bei 5 966,39 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,973 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,239 Prozent tiefer bei 5 919,07 Punkten in den Handel, nach 5 933,28 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 978,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 919,07 Punkten lag.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 1,20 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 5 769,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 029,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.04.2025, den Wert von 4 935,34 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,98 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 3,76 Prozent auf 157,36 EUR), Deutsche Börse (+ 2,54 Prozent auf 266,10 EUR), Airbus SE (+ 1,15 Prozent auf 173,66 EUR), Infineon (+ 1,08 Prozent auf 46,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,06 Prozent auf 29,42 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,05 Prozent auf 51,19 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 40,26 EUR), Siemens Energy (-0,60 Prozent auf 165,94 EUR), Enel (-0,23 Prozent auf 9,71 EUR) und Eni (-0,19 Prozent auf 23,39 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 2 602 983 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 474,064 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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