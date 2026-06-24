ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|Kursverlauf
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24.06.2026 12:27:09
Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittag schwächer
Am Mittwoch steht der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,20 Prozent im Minus bei 6 217,83 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,418 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,067 Prozent stärker bei 6 234,71 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6 230,55 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 6 205,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 243,52 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der Euro STOXX 50 bereits um 1,26 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6 019,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 5 581,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 297,07 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,28 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell adidas (+ 1,87 Prozent auf 174,30 EUR), Bayer (+ 1,66 Prozent auf 39,24 EUR), BASF (+ 0,55 Prozent auf 49,18 EUR), Enel (+ 0,30 Prozent auf 9,88 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,34 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-16,42 Prozent auf 975,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,93 Prozent auf 44,37 EUR), Siemens Energy (-1,62 Prozent auf 159,86 EUR), SAP SE (-1,46 Prozent auf 132,56 EUR) und Deutsche Börse (-1,41 Prozent auf 244,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 212 609 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 638,175 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte
Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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